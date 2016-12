Un camió destrossa una barrera d´entrada a la Devesa

Un camió va destrossar la matinada del dimarts 6 de desembre una de les barreres d'entrada al parc de la Devesa. Com es pot apreciar en el vídeo, difós per l'Ajuntament, el vehicle no va fer cap esforç per aturar-se ni per aminorar l'alta velocitat que portava. Tampoc es va preocupar en veure que la tanca havia quedat totalment destrossada. Va quedar registrat, però, per una càmera de vigilància.

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, explica que la reparació costaria uns 4.000 euros, de manera que ara l'Ajuntament s'està plantejant si instal·lar-hi una nova barrera més reforçada o posar-hi un element més contundent, com per exemple pilones hidràuliques.

La policia municipal va intentar localitzar durant quinze dies el conductor del camió, però no ho ha aconseguit. Les imatges de la càmera són de molt baixa qualitat i no s'ha pogut identificar la matrícula. Sastre lamenta aquest tipus d'actes vandàlics i recorda que la intenció de l'Ajuntament és restringir l'entrada i aparcament de vehicles al parc.