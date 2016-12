Girona destina 420.000 euros al pont del Dimoni i 700.000 al Museu d´Art Modern

La coberta de les pistes de les escoles Cassià Costal i Eiximenis, la reposició del pont del Dimoni i el projecte per al Museu d'Art Contemporani que s'ha de fer a la Casa Pastors seran algunes de les principals inversions del pressupost de l'Ajuntament de Girona per al 2017, que ascendeix a uns 109 milions d'euros, dels quals 6,7 es destinaran a inversions. El pressupost creix un 1,6% respecte l'any passat, tot i que hi haurà 60.000 euros menys en inversions. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, el va presentar ahir tot assegurant que el principal objectiu és la dinamització econòmica i garantir la cobertura de les necessitats als que més han patit la crisi.

Un any més, la principal partida serà per als pressupostos participats, als quals es destinen 1,2 milions d'euros. A partir d'aquí, es reserven 620.400 euros per cobrir les pistes de les escoles Cassià Costal i Eiximenis; 420.000 euros per a la reposició de l'antic pont del Dimoni de Santa Eugènia i uns 700.000 euros per al futur Museu d'Art Contepmorani: 600.000 per al pagament de l'anualitat corresponent a la compra del fons Santos Torroella i 101.8000 per a la redacció del projecte d'adequació de la Casa Pastors. A més, l'Ajuntament també reserva 20.000 euros per al magatzem on s'han de guardar les obres fins que el museu estigui acabat.

Altres partides destacades són el projecte per millorar la seguretat de la cruïlla situada davant de l'escola Montessori, una reivindicació històrica de Palau a la qual destinaran 240.000 euros; 192.505 euros per fer el carril bici entre la plaça de Salt i Vilablareix i 100.000 euros per a la connexió entre la font del Bisbe i la font del Pericot, a Sant Daniel. També es reserven 61.680 euros per a la construcció de la marquesina que ha de connectar l'estació del TAV amb la del tren convencional i d'autobusos. Aquests diners se sumaran a la partida de 320.000 euros que ja hi ha acumulada de l'any passat.

D'altra banda, es reserven 25.000 euros per tal de preparar un terreny (encara no definit) per tal que els firaries puguin deixar-hi les seves caravanes, evitant així que hagin d'entrar a la Devesa. En aquest sentit, el parc té destinats 20.000 euros per a fer-hi inversions. També s'han reservat 75.000 euros per a fer aparcaments dissuasoris, tot i que encara no han definit quins seran.

El pla d'asfaltatge i el pla de voreres rebrà 255.000 euros, mentre que se'n destinaran 270.000 més a modernitzar l'enllumenat, amb l'objectiu de fer-lo més eficient i poder-ne reduir el consum. També es destinaran 400.000 a la millora del sistema informàtic, per tal que la ciutadania ho tingui més fàcil a l'hora de fer les gestions online.

Altres inversions destacades als barris són la primera fase per a la millora del carrer de la Punta del Pi (74.700 euros), a Montilivi; la millora de la pista del CREC de Sant Daniel (25.000 euros) o el pla de millora de Torre Gironella i Les Pedreres (20.000 euros).

Finalment, l'Ajuntament crearà també una nova oficina , amb el regidor Narcís Sastre al capdavant, dedicada a aconseguir fons europeus.