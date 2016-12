Girona aprova la marquesina que substituirà el «finger» del parc Central i un segon porxo

La Junta de Govern Local de l´Ajuntament de Girona va aprovar ahir el projecte de construcció de la marquesina que unirià l´estació de la Renfe amb la del TAV i que substituirà al passadís cobert que hi ha actualment. També s´ha aprovat el projecte per construir un porxo que farà de visera a l´estació de la Renfe pel costat de Sant Narcís. El pressupost total és de 826.804,07 euros.

De moment, només tirarà endavant la coberta que substituirà el «finger» un cop s´enderroqui. L´enderroc d´aquest passadís és una demanda dels veïns de Sant Narcís, que veuen en l´actual connexió entre estacions un punt opac i consideren que l´enderroc donarà transparència al parc i permetra anar d´un costat a l´altre. La construcció de la marquesina és d´uns 399.605,97 euros. I resguardarà els vianants i usuaris que caminen entre estacions quan plogui. El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, ha subratllat que l´aprovació és «un pas endavant per a la reparació del parc».

La marquesina es començarà a construir un cop Copcisa, l´adjudicatària de les obres per convertir en zona verda la llosa del parc Central, acabi els treballs, d´aquí a uns quatre mesos.

Per a més endavant, ja s´ha aprovat el projecte per a una visera que es faria en paral·lel a la sortida/entrada de l´estació de la Renfe al costat del barri de Sant Narcís. Té un pressupost de 427.198,10 euros i tindrà la mateixa funció que la plaça d´Espanya. Carles Ribas ha explicat que es vol equiparar els dos costats de l´estació per tenir-la oberta a tota la ciutat, sigui des d´on sigui que s´hi arribi.