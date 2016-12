Girona farà un estudi per saber les diferències socioeconòmiques entre els barris

L'Ajuntament de Girona posarà en marxa un estudi per saber la realitat socioeconòmica de cada barri de la ciutat per tal de conèixer les diferències entre ells. La iniciativa es començarà a principis d'any i constarà de 3.500 entrevistes a diferents famílies de la ciutat. Una feina que el consistori preveu que duri uns quatre mesos. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, confia que a l'abril "tindrem un mapa de la realitat econòmica i social de Girona", que permetrà al consistori ajustar els recursos "de manera més eficient" en aquelles zones que més ho necessitin. Paneque considera que es tracta d'un projecte "necessari" i reconeix que "s'ha tardat massa" en posar-lo en marxa.

Saber com actuar i quins recursos dedicar en funció del barri. Aquesta és la voluntat de l'Ajuntament de Girona i per això impulsarà, a partir del gener, un estudi que permetrà saber quina és la realitat socioeconòmica de cada barri. La regidora de Drets Socials, Sílvia Paneque, explica que serà una eina "molt útil encertar amb les necessitats de cada zona". "Ara mateix hi ha barris de Girona que necessiten més atenció en un determinat aspecte, però no ho sabem", ha remarcat. Paneque explica que amb aquest pla es millorarà l'eficiència dels serveis que presta l'ajuntament.

L'estudi contempla 3.500 entrevistes a persones de diferents famílies i barris. El nombre d'enquestes variarà en funció de la densitat de població de la zona. Es dividirà en tres grups de persones en edat laboral. D'una banda es preguntarà a joves d'entre 16 i 29 anys, una altra franja que anirà dels 30 als 44 i una altra entre els 45 als 65 anys. L'enquesta tindrà dues parts, una dedicada a la realitat socioeconòmica i l'altra a la laboral.

En total es destinaran quinze entrevistadors que rebran 70 hores de formació. Hi haurà un conveni amb la seguretat social per tal d'obtenir dades directes que complementaran l'estudi. També es treballarà amb l'Institut Nacional d'Estadística, que servirà com a base de dades d'indicadors socioeconòmics. Les enquestes seran d'una hora aproximadament.

Paneque ha explicat que es tracta d'entrevistes "en profunditat" que permetran dibuixar un mapa que sigui "molt clarificador" de com ha afectat la crisi en tots els aspectes i, d'aquesta manera, permeti al consistori "incidir de manera més acurada" en aquelles polítiques que es fan més necessàries a la ciutat de Girona.

Un precedent del 2012

Fins ara, l'únic estudi que s'havia fet, i que guardava certa relació amb el que ha impulsat l'ajuntament es va realitzar el 2012. En aquella ocasió, però, es tractava d'una avaluació que només tenia en compte temes laborals. "Aquesta vegada anem molt més enllà", diu Paneque. "L'estudi del 2012 ens permet tenir un punt de partida per saber com va afectar la crisi als treballadors dels barris, però no fixava la diferència entre ells", ha reblat.

La regidora socialista ha reconegut que aquella experiència "va ser una bona diagnosi" però que cal completar. "Ara podrem saber què cal fer i en quins aspectes, més enllà d'incentivar els llocs de feina", ha remarcat. En aquest sentit, Paneque ha posat d'exemple el fet que als barris de l'Eixample i de Palau han notat que hi ha casos de persones grans que viuen soles, sense voler-ho. "Aquestes qüestions s'escapaven de l'estudi impulsat fa quatre anys", ha conclòs.

Paneque ha explicat que el fet de posar sobre la taula les diferències econòmiques i socials que viu la ciutat de Girona "no generarà cap tensió" entre els diferents barris. "No vol dir que retirem recursos d'un lloc sinó reajustar-los", ha comentat.