Una veïna de Salt mor atropellada en un pas de zebra

Maria Dolores Clavero Ruiz, de 61 anys i veïna de Salt, va morir ahir atropellada mentre creuava un pas de zebra a l'alçada del carrer Doctor Ferran amb l'avinguda de la Pau. La dona estava passejant el gos quan una furgoneta la va envestir pels volts de les sis de la tarda.

Quan els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van arribar al punt on s'havia produït l'accident no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. A la zona també s'hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat i de la Policia Local, que va ser l'encarregada de realitzar l'atestat del sinistre.

El conductor de la furgoneta no va quedar detingut perquè, a priori, s'emmarca el fet com un luctuós accident, en espera que el jutge resolgui si s'ha d'imputar algun delicte al conductor, el qual va donar negatiu als tests d'alcoholèmia i drogues.

Sembla que inicialment el conductor va seguir circulant fins que pocs moments després de l'atropellament va aturar-se, es va reconèixer com a responsable i es va quedar allà sense fugir, facilitant que la policia i els efectius d'emergència elaboressin l'atestat corresponent.