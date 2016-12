La Mesa d´Emergència de Salt multiplica per sis els pisos gestionats

La Mesa d'Emergència de l'habitatge de Salt ha gestionat un total de 44 habitatges durant aquest 2016. Es tracta d'una xifra que multiplica les gestions realitzades en els anys anteriors, que havien estat set l'any 2013, cinc el 2014 i set durant el 2015. El regidor d'Habitatge, Ferran Burch, es mostra satisfet amb aquesta reactivació de la mesa, i explica que s'han pogut aconseguir noves vivendes gràcies a les cessions per a lloguer social que van fer les entitats bancàries durant el període que va estar vigent la llei 24/2015 (abans que la tombés el Constitucional); la cessions de pisos per part de la Generalitat i les 45 vivendes que han pogut aconseguir en els últims dos anys a través del govern català gràcies al dret de tempteig i retracte.

Segons explica Burch, la Mesa d'Emergències es va reactivar a finals de 2015. La seva funció és adjudicar una vivenda a les persones que –previ informe de serveis socials– acrediten que es troben en risc d'exclusió social. Segons Burch, en els últims mesos l'Ajuntament s'ha centrat en l'objectiu que la Mesa pogués funcionar de forma regular i es fessin adjudicacions cada mes. A partir d'ara, la prioritat serà poder fer créixer la borsa de lloguer social; és a dir, per a persones que necessiten un lloguer assequible sense estar en risc imminent de quedar-se al carrer.

Per aconseguir-ho, però, necessiten poder comptar amb el major nombre possible de vivendes. Una de les vies per augmentar parc d'habitatges socials va ser la llei 24/2015 de la Generalitat, que obligava les entitats bancàries a oferir lloguers socials a famílies que es trobaven en risc de desnonament. Segons indica Burch, amb aquest sistema van aconseguir resoldre la situació de diverses famílies. I malgrat que el Constitucional la va tombar, encara segueixen parlant amb les entitats, indica.

Una altra de les vies per augmentar el nombre de vivendes socials han estat les adquisicions que ha fet la Generalitat a través del dret a tempteig i retracte. Aquesta mesura implica que, en les operacions de compra d'habitatges provinents d'execució hipotecària, l'entitat financera ha de comunicar la venda a la Generalitat, que té preferència, conjuntament amb els municipis, per comprar el pis pel mateix preu per destinar-lo a lloguer social. A Salt, la Generalitat hi va comprar 25 vivendes per aquest sistema el 2015 i 20 més durant el 2016. Malgrat tot, habitualment ha de passar un temps entre que s'obtenen aquestes vivendes i es poden adjudicar a una família, ja que sovint s'hi han de fer obres per deixar-les en bones condicions. Per això, a mesura que els pisos s'han anat arreglant, s'han posat a disposició de la Mesa d'Emergències.

D'altra banda, Salt també ha pogut incorporar a la seva xarxa de lloguer social els 30 pisos del Bloc Salt, que durant molts mesos va estar ocupat per la PAH.