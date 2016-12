Nova campanya entorn de la bicicleta

L'Ajuntament de Girona iniciarà en breu una nova campanya de mobilitat centrada en el món de la bicicleta. Per fer-ho, novament es valdrà d'imatges gràfiques on un ciclista i un ull gegant seran els principals protagonistes. La nova campanya de «ciclista a la vista» inclourà la presència d'informadors en punts erstratègics on s'ha detectat que hi ha incompliments. Es contractaran gràcies a un pla d'ocupació.

La campanya està inclosa al Pla de Mobilitat i aquesta vegada girarà entorn de l'acció de «compartir». El tinent d'alcaldia de Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha recordat que «a Girona hi cap tothom» i ha recordat que «a peu, en bici, en moto o en transport públic, més enllà de circular amb precaució i respectar les normes, hem de saber gaudir de la ciutat i compartir els espais per on transitem».

Una de les iniciatives de la nova campanya és l'edició d'un calendari de paret on hi ha una sèrie de reflexions per a cada un dels mesos de l´any. Alcalà ha recordat que cada inici d'any hi ha propòsits de la gent com ara anar al gimnàs o deixar de fumar. Una altra opció per encarar l´any nou pot ser ser començar a anar en bicicleta.

De fet, el calendari aprofita els mesos de l´any per jugar amb una recomanació. Al gener per exemple, es parla de començar «l´any amb bon peu», fer salut i millorar el medi ambient canviant el cotxe per la bicicleta i aprofitar els més de 30 quilòmetres de vies pedalables que té la ciutat.

Al juny, s´aposta per treure la pols a la bicicleta i descobrir la ciutat aprofitant el bon temps. Al desembre, es recorda que quan es fa fosc, s´ha de ser visible, amb llums homologats a davant i dar­rere i algun objecte reflector, com una armilla i braçalet. El calendari també s'ha distribuït als centres educatius de la ciutat per tal que se'n faci pedagogia.

L'any passat l'Ajuntament va engegar una iniciativa similar que va culminar posteriorment amb una etapa de sancions per part de la policia municipal als ciclistes que, per exemple, anaven per la vorera. Aquesta nova campanya, probablement també inclourà les sancions en una segona fase.

Els parafangs de les girocletes llueixen des d´aquella campanya diversos lemes de respecte mutu. Per exemple, es demana als conductors de cotxes que respectin el marge d´un metre i mig quan els avancin. També que els vianants no caminin pels carrils bici. També hi ha missatges sobre els mateixos ciclistes, com ara que si han de passar per una vorera per seguir el seu camí el més recomanable és baixar de la bici i fer el recorregut a peu.

Obres en procés

Ara mateix Girona està executant el carril bici que uneix el carrer Santa Eugènia (des del viaducte) fins al carrer Nou, superant la ­carretera Barcelona, la plaça Marquès de Camps i la Gran Via de Jaume I. També estan a punt d'acabar les obres del carril bici a sota del viaducte del tren. En aquest carril és on probablement caldrà incidir més en el tema d'aquesta segona campanya, a «compartir». Allà el carril bici és envaït molts cops per vianants que hi han trobat un passeig en línia recta i amb cotxes que han de creuar-lo per arribar a un aparcament.