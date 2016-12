Salt crea una parada de taxis al costat de la sala La Mirona

L'Ajuntament de Salt ha creat una nova parada de taxis al carrer Amnistia Internacional, al costat de la sala La Mirona. La cooperativa Gitaxi, que agrupa la majoria de taxistes de Salt i Girona, oferirà descomptes i un preu fix per anar a la sala, que al seu torn farà descomptes en les consumicions als que vinguin en taxi i els donarà entrada gratuïta a la discoteca.

La voluntat és fomentar l'us del taxi compartit per accedir i tornar de la sala, i d'aquesta manera millorar la mobilitat i reduir els desplaçaments en vehicle privat i de retruc els accidents de trànsit. Per la festa de cap d'any els taxistes faran un deu per cent de descompte a tots els usuaris que es desplacin a la Mirona des de Girona, Fornells, Sarrià, Salt o Vilablareix.