Dos detinguts per un robatori amb força al barri de Palau Policia Municipal de Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir ahir, al voltant de les sis de la tarda, Adonis Josias SA, de 18 anys, i un menor d´edat, tots dos veïns de Girona, com a presumptes autors d´un delicte de robatori amb força.

Els fets van passar al voltant de les sis de la tarda del dia de Sant Esteve, quan la Central de Comandament del 092 va rebre una trucada d´un veí que denunciava que acabava de veure dos joves que estaven intentant accedir als baixos d´un bloc de pisos del barri de Palau, del qual s´havia disparat l´alarma.

Immediatament, una unitat uniformada de la Policia Municipal es va desplaçar fins al lloc dels fets. Quan els agents van arribar, van poder comprovar que la porta corredora d´un habitatge de la planta baixa que donava a un pati privat estava forçada i oberta però que a l´interior no hi havia ningú. Els dos policies van parlar amb el veí que els havia alertat del robatori, el qual els va informar de les característiques dels dos autors. Seguidament, els policies van iniciar una recerca per la zona que va culminar una estona més tard quan van localitzar, prop de la zona, dos nois que coincidien plenament amb les característiques facilitades.

En el registre d´una d´aquestes persones es va localitzar un tornavís dins la butxaca de la dessuadora i dins la motxilla de l´altre noi es va trobar una pota de cabra i un altre tornavís de grans dimensions. Després de fer diverses gestions policials, els agents van detenir els dos nois, un d´ells menor d´edat, com a presumptes autors d´un delicte de robatori amb força.