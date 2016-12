Un home mor al mig de la travessia de la Creu

Un home que caminava per l´Eixample de Girona va morir ahir cap a les sis de la tarda després de desplomar-se al mig de la via pública. La víctima, que tenia uns noranta anys, segons les fonts consultades, caminava per la travessia de la Creu, a l´altura del número 32, quan de sobte va caure a terra tot sol. Dues ambulàncies dels Serveis d´Emergències Mèdiques (SEM) van apropar-se fins al lloc on hi havia l´home estirat a terra, però no van poder reanimar-lo. Agents de la policia municipal i dels Mossos d´Esquadra també es van acostar fins a la zona on hi havia la víctima per tallar el carrer mentre els metges intervenien i posteriorment per esperar que l´arribada dels forenses per certificar-ne la mort.