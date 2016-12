Homenatge als 15 treballadors municipals que es jubilen

n L'Ajuntament de Girona ha reconegut i ha agraït la tasca dels quinze treballadors municipals que s'han jubilat aquest any, així com la implicació i dedicació que han portat a terme al consistori en el transcurs de la seva trajectòria professional. Com ja és tradicional en aquestes dates nadalenques, el consistori expressa el seu reconeixement als treballador pels anys de servei a la ciutat a través de la seva feina a la corporació.

«Tots, amb la vostra feina, heu sigut còmplices de la transformació que ha viscut la nostra ciutat», ha destacat l'alcaldessa, Marta Madrenas, alhora que els ha animat a continuar amb la vocació pública que els ha caracteritzat. Durant l'acte, s'ha lliurat una placa de reconeixement a cada treballador.