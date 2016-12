Les obres de modernització de la incineradora de Campdorà estaran enllestides el 2020. Els treballs es divideixen en dues fases i tenen un pressupost global de 27,3. La primera part de les obres, que costen 6,6 milions d'euros i es faran al llarg del 2017, inclouen l'enderroc parcial de la xemeneia i canviar els analitzadors de gasos que havien quedat obsolets.

El regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, ha detallat que actualitzar la incineradora és necessari per incrementar la capacitat de la planta perquè actualment no pot assumir entre un 10 i un 12% de les deixalles que es generen i que s'han d'enviar a l'abocador. Quan les obres estiguin acabades, Campdorà passarà de cremar 30.000 a unes 45.000 tones anuals. Un segon objectiu de les obres és reduir l'índex de contaminació. Mentre durin els treballs de la primera fase la planta estarà aturada tres mesos.

Alguns treballs ja han començat a finals del 2016 però el gruix de la primera fase del projecte per reformar la incineradora de Campdorà –que dóna servei a l'àrea urbana de Girona- es farà al llarg del 2017. Aquestes obres, amb un pressupost de 6,6 milions, tenen com a objectiu posar al dia les instal·lacions abans de desenvolupar la segona fase del projecte, que permetrà incrementar el volum de deixalles que es cremen, augmentar el rendiments energètics i el respecte al Medi Ambient.

El director tècnic de la incineradora, Jordi Bardagí, ha recordat que la planta de Campdorà va quedar obsoleta per manca d'inversions. El motiu és que l'any 2000 estava previst enderrocar-la perquè s'havia de construir un gran complex de tractament de residus. "Com que aquesta planta havia d'anar a terra, es van deixar de fer les inversions necessàries i, quan es va descartar el projecte del nou complex, ja s'havien deixat de fer les actualitzacions que s'havien de fer any a any", ha explicat.

Per això, ressalta que les obres que han començat serviran per actualitzar unes instal·lacions que ja tenen més de 30 anys. La primera fase, finançada per l'Agència de Residus de Catalunya, inclou l'enderroc parcial de la xemeneia. Segons Bardagí, això permetrà reduir l'impacte visual de la incineradora. A més, es tracta d'una xemeneia que no es fa servir des de l'any 1997.

Altres treballs importants de la primera fase són la substitució dels analitzadors de gasos que hi ha a la xemeneia i que controla les emissions atmosfèriques de gasos. "Els que teníem estaven antiquats i se n'han posat de nous", detalla el director tècnic de la incineradora. També en aquesta primera fase, canviaran els refractaris i les graelles del forn i substituiran el rotor de la turbina.

L'enginyer delegat per l'Ajuntament de Girona, Jordi Pons, ha explicat que la majoria de les obres es podran fer mentre la planta continua funcionant. Tot i això, al llarg del 2017 hauran d'aturar la incineradora durant tres mesos. L'Ajuntament de Girona està valorant les alternatives per tractar les deixalles durant la parada.

La segona fase de les obres, pressupostada amb uns 20 MEUR, començarà el 2018 i durarà un parell d'anys. La previsió és que tot estigui enllestit el 2020. L'obra més important serà canviar el cicle tèrmic, cosa que incidirà en el rendiment energètic de la pantà.

Un cop acabin els treballs, Campdorà podrà assumir el gruix deixalles que es generen a l'àrea urbana. Bardagí ha recordat que actualment no poden assumir entre un 10 i un 12% de les deixalles que es podrien cremar i les han de desviar directament a l'abocador. A partir del 2020, Campdorà tindrà capacitat per cremar-ne unes 45.000 tones anuals.