El Fòrum Econòmic Mundial usa una imatge de Girona per il·lustrar el benestar d´Holanda

Amsterdam, La Haia, Rotterdam, Maastricht, Utrecht i ara també, segons el Fòrum Econòmic Mundial (FME), Girona. La fundació sense ànim de lucre, famosa per la cimera anual de Davos, ha fet servir una imatge de la ciutat per il·lustrar que Holanda és un dels països europeus on la gent hi viu més feliç (en concret, el segon del rànquing). Està inserida en un vídeo que el Fòrum ha penjat al seu web i a les xarxes socials, mostra una panoràmica de les cases de l'Onyar, amb el riu en primer terme i la basílica de Sant Fèlix al fons. Damunt la imatge, s'hi veu sobreimpresa una xifra i una frase. La xifra són 95 punts sobre 100 (que només aconsegueix Noruega). I la frase, textualment, diu: "Els holandesos no són del tot feliços amb les seves condicions de vida, però la conciliació entre feina i família els manté satisfets".

Deu en economia però zero en geografia. El FME, la fundació amb seu a Ginebra coneguda per reunir anualment empresaris i polítics del món sencer a Suïssa, ha situat Girona al bell mig dels Països Baixos. En concret, a Holanda.

En un vídeo que s'acompanya d'un article, i que el Fòrum ha penjat al seu web i al Facebook, l'entitat ha escollit una panoràmica de les cases de l'Onyar com a icona del país de les tulipes. El text porta per títol 'Què fa que la gent sigui feliç als països més desitjables d'Europa?' i estableix, a partir d'un estudi, un rànquing dels deu estats on els seus habitants hi viuen més satisfets.

L'anàlisi pren com a referència fins a 44 indicadors (entre els quals hi ha treball, salut, educació, habitatge, medi ambient, seguretat, urbanisme o infraestructures). A cada país se li dóna una puntuació, que com a màxim pot arribar a ser de 100 punts.

Els resultats no només permeten inferir en quins estats la gent és més feliç; sinó també, de retruc, en quins països és millor viure-hi. Tot plegat es mostra en gràfics i també en un vídeo-resum, on hi apareixen els deu països millor posicionats en aquest rànquing. De cadascun, el vídeo en mostra una imatge significativa amb una frase i la puntuació sobreimpresa.

Noruega és el primer, amb la màxima puntuació (100 punts). El segueix Holanda, que n'obté 95, i per darrere d'aquest, Finlàndia (94,9), Alemanya (93,6) i Àustria (92,7). Com a curiositat, Espanya queda lluny d'aquests registres i obté 76 punts.

L'Onyar, a Holanda

La sorpresa arriba, però, quan es mira el vídeo. En concret, la part final, on hi apareix Holanda. L'escrit sobreimprès hi diu 'Netherlands', mostra la puntuació (95) i recull, textualment: "Els holandesos no són del tot feliços amb les seves condicions de vida, però la conciliació entre feina i família els manté satisfets".

Fins aquí, res a dir. Però allò que desquadra és la imatge de fons. En comptes d'aparèixer una imatge d'Amsterdam o els famosos molins i les tulipes, allò que s'hi veu és una de les postals de Girona: una panoràmica de les cases de l'Onyar, amb el riu en primer terme i la basílica de Sant Fèlix al fons. És un breu vídeo que es va prendre des del pont de Sant Agustí, que comunica el final de la Rambla amb la plaça Independència.

Pot semblar una innocentada, però no ho és. L'article amb el vídeo apareix al web del FME, al seu canal de Youtube i, ara fa pocs dies, la fundació sense ànim de lucre el va penjar al seu compte de Facebook.