Jaume Camprodon dóna el cos a la ciència

L'última voluntat del bisbe emèrit de Girona Jaume Camprodon han estat que el seu cos sigui lliurat a la ciència. En un comunicat, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va explicar ahir que Camprodon «era conscient que des del primer infart que va tenir, fa anys, la medicina havia fet molt per a ell i, com a agraïment, volia fer la donació del seu cos per poder ajudar a la investigació de totes les malalties». Immediatament després de la seva mort, en compliment d'aquestes darreres voluntats, el Bisbat ja va fer les gestions oportunes per fer-les efectives. La Missa exequial a la Catedral de Girona se celebrarà demà, a les onze del matí.

Jaume Camprodon va morir a les deu de la nit del dia de Sant Esteve en no poder superar la rèplica d'un ictus. Tenia 90 anys i va ser bisbe de Girona des de l'any 1973 a l'any 2001, quan el Bisbat va acceptar la renúncia. L'actual bisbe Francesc Pardo va agrair a les Germanetes dels Pobres de Girona «l'acolliment i la cura que han tingut del bisbe Jaume els darrers anys, fins al moment de la seva mort, i també la presència continuada dels seus familiars i de l'equip mèdic». Tot just el setembre passat, el qui havia estat el seu secretari, Mossèn Josep Padrós, va morir. Padrós va exercir com a secretari del bisbe emèrit durant tot el seu episcopat i va ser també capellà de les Germanetes dels Pobres.

En l'àmbit polític, l'actual president de la Generalitat, i exacalde de Girona, Carles Puigdemont també va tenir un record per a Camprodon: «Va ser un bisbe estimat, molt proper, senzill i obert. Fidel al país i la seva gent, i al seu desig de llibertat. Descansi en pau», va escriure en el seu compte de Twitter.

L'expresident de la Generalitat Artur Mas també va expressar el seu condol. Mas va apuntar que Jaume Camprodon va estar «al costat dels més febles i desafavorits, va transmetre des de l'Església uns valors sempre exemplars per als que som creients i els que no ho són.»

En aquest sentit, l'exmàxim mandatari del Govern català va exposar que «és un deure per a nosaltres mantenir-los ben vius. Va ser també una persona compromesa amb l'ensenyament, i un fidel defensor de la llengua i la cultura del país. Construir un país millor no es fa només des de les institucions públiques, també des d'altres àmbits, com el de l'espiritualitat».

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també va escriure al seu compte de Twitter poca estona després de la mort del bisbe emèrit: «Ha mort el bisbe Camprodon, home fidel al país i a la llengua, compromès amb els més febles, i estimat a Girona pels creients i no creients».