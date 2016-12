Porcs senglars rondant de nit per Sant Ponç i Fontajau

Un grup d´una desena de porcs senglars va aparèixer la nit de Sant Esteve rondant per la plaça de Sant Ponç de Girona, a tocar de l´hospital Josep Trueta.



Tal com es pot veure en aquesta fotografia facilitada per Oscar Cabanelas Alcaide, el grup d´animals es va passejar al voltant del parc infantil de la plaça. De fet, no es tracta d´un territori nou per als porcs senglars, perquè ja s´havien vist exemplars de la mateixa espècie voltant per aquesta zona de la ciutat, també de nit, com es va repetir fa dos dies.

Un altre lector ens ha fet arribar una altra fotografia, en aquest cas del barri de Fontajau on es veu una família de senglars. Pel nombre d'exemplars, podrien tractar-se dels mateixos vistos a Sant Ponç