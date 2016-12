Porcs senglars rondant de nit per la plaça de Sant Ponç de Girona

Un grup d´una desena de porcs senglars va aparèixer la nit de Sant Esteve rondant per la plaça de Sant Ponç de Girona, a tocar de l´hospital Josep Trueta.



Tal com es pot veure en aquesta fotografia facilitada per Oscar Cabanelas Alcaide, el grup d´animals es va passejar al voltant del parc infantil de la plaça. De fet, no es tracta d´un territori nou per als porcs senglars, perquè ja s´havien vist exemplars de la mateixa espècie voltant per aquesta zona de la ciutat, també de nit, com es va repetir fa dos dies.