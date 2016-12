Quatre ferits en cremar una habitació d'una residència de Girona

Quatre ferits per l'incendi d'una habitació d'una residència de Girona. Un home, que era el resident de l'estança on es va produir el foc, va haver de ser evacuat pel SEM en ambulància cap a l'hospital de Salt. Presentava una intoxicació de caràcter lleu pel fum. La resta de ferits, són tres treballadors de la residència del grup Mifas, que el SEM va atendre in situ en el moment dels fets. L'incendi es va declarar pels volts de les deu de la nit de dilluns a la residència que té Mifas al carrer Empúries de Girona. Hi havia una vintena de persones al centre i el foc es va declarar, segons van informar els Bombers, en una habitació situada a la segona planta. A causa de les flames va cremar un matalàs i el mobiliari. Quan els efectius d'extinció d'incendis, que van activar sis dotacions, van arribar, els treballadors ja havia aconseguit apagar les flames. Però tot i això hi havia molt de fum a l'edifici. El resident va inhalar fum i el va evacuar el SEM en una ambulància La resta dels interns de la segona i tercera planta van restar a dins de l'edifici, mentre que alguns de la primera, van sortir al carrer.