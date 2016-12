Girona congela el preu del bus urbà per tercer any consecutiu

El preu dels bitllets de les línies urbanes d'autobús de Girona es congelaran per tercer any consecutiu. Tant Transports Municipals del Gironès (TMG) com l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona (ATMG), que gestionen les deu línies de bus de la ciutat, han aprovat no apujar les tarifes dels títols de transport senzills i dels abonaments multiviatge per a l'any vinent.

El Consell d'Administració de TMG va acordar, en una reunió mantinguda abans-d'ahir, mantenir la mesura de congelació de preus iniciada el 2014 i se suma així a l'acord pres pel Consell d'Administració de l'ATM – Àrea de Girona el passat 16 de desembre. Així doncs, el preu del bitllet senzill per al 2017 seguirà sent d'1,40 euros i es mantindran també les tarifes de les targetes pròpies de l'Ajuntament de Girona: la Bus 18, la Bus 25 i la Bus 50/30 multiviatge.

El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha assenyalat que «aquesta mesura respon a la voluntat i a l'aposta municipal de promoure l'ús del transport urbà com a mitjà de mobilitat sostenible». Alcalà ha afegit que «estem satisfets per l'augment de viatgers que s'ha registrat aquest últim any, perquè significa que les polítiques que duem a terme estan donant fruits». Les dades dels primers 11 mesos del 2016 mostren un augment de viatgers del 4,57% respecte els mateixos mesos del 2015. De mitjana, a l'Estat viatjar en autobús costa 0,78 euros si es fa servir un abonament o targeta recarregable amb transbordament. Pel que fas al bitllet senzill, costa de mitjana a l'Estat 1,24 euros.

Ciutat cara

En el darrer estudi de preus del servei d'autobús a les principals ciutats de l'Estat, fet a meitat de l'any passat, l'organització Facua-Consumidors va exposar que Girona era una de les més cares per viatjar en autobús amb un preu del bitllet senzill d'1,40 euros. La congelació ha ajudat a baixar-la alguna posició en el rànquing. Fa uns anys era la segona més cara i en el darrer informe ocupava la setena posició en aquesta tarifa. La més cara és Barcelona, amb 2,15 euros el bitllet senzill.

Pel que fa a la T-10, l'abonament de 10 viatges (amb transbordament), Girona sí que té la segona tarifa més cara, amb un preu per trajecte d'1,070 euros (en total 10,70 euros), un preu que marca l'ATM. Només el supera Madrid amb un preu d'1,83 euros utilitzant aquesta targeta.

És cert també que hi ha multitud de descomptes i abonaments. N'hi ha per franges d'edats, algunes de les quals finsi tot inclouen la gratuïtat. També hi ha descomptes a diferents col·lectius, com els estudiants de la UdG.