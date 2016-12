Més de 300 persones acomiaden Jaume Camprodon a la catedral de Girona

Més de 300 persones han acomiadat el bisbe emèrit Jaume Camprodon durant la missa exequial en record a la seva ànima a la Catedral de Girona. La celebració, com havia expressat ell mateix a les seves últimes voluntats, ha estat marcada per la senzillesa i l'homilia s'ha cenyit a la normativa del ritual romà. Durant la lectura, el bisbe Francesc Pardo ha evitat els elogis, però sí que ha volgut posar de relleu "les conviccions, el testimoniatge i les actituds" de Jaume Camprodon. D'ell n'ha destacat la "fe, la senzillesa i l'amor per Catalunya" al llarg del seu ministeri.

Al final de la celebració, s'ha llegit un missatge de condol enviat pel Papa Francesc des del Vaticà. L'arquebisbe de Tarragona, el cardenal de Barcelona, l'abat de Montserrat, bisbes, preveres i diaques de la diòcesi han assistit a l'eucaristia en record del bisbe emèrit. La missa exequial també ha comptat amb una nodrida presència d'autoritats, encapçalades pel president de la Generalitat Carles Puigdemont.

Girona ha donat l'últim adéu a qui va ser-ne bisbe de la seva Església durant 28 anys. La missa exequial en record a Jaume Camprodon, traspassat als 90 anys, ha congregat més de 300 persones sota la nau gòtica de la Catedral, que han volgut, d'aquesta manera, acomiadar la seva ànima.

Ha estat un acte senzill, seguint les últimes voluntats que va deixar escrites el bisbe emèrit l'any 2013. "Pel que fa a la missa exequial, prego a qui hagi de predicar l'homilia que s'ajusti del tot a la normativa del ritual romà; això significa evitar els elogis", ha llegit l'actual bisbe, Francesc Pardo, encarregat de glossar el ministeri de Camprodon.

Pardo ha evitat elogis, però sí que ha volgut posar de relleu "les conviccions, el testimoniatge i les actituds" de Jaume Camprodon durant l'homilia. D'ell n'ha destacat la seva fe envers la Resurrecció i la seva senzillesa en el viure. "Per això va deixar l'antic palau episcopal, primer per anar a viure en un pis i posteriorment a la casa del bisbe", ha recordat Pardo.

El bisbe de Girona, encarregat d'oficiar la celebració, també ha volgut subratllar "aquest tarannà" de Jaume Camprodon relatant un altre exemple. "Fins i tot va renunciar a la Creu de Sant Jordi, i manifestà que la seva decisió no era cap menyspreu al guardó ni a cap de qui els proposen; senzillament, així era ell", l'ha recordat.

"Amor a Catalunya"

Durant l'homilia, Pardo també ha recordat que el bisbe emèrit va professar –i manifestar- el seu "amor a Catalunya", estant obert als qui arribaven d'altres indrets. "En una carta va escriure: Els qui hem nascut a Catalunya o i anem enfonsant les arrels hem d'emular-nos per servir-la més i millor en tots els camps on la vida es desplega [...] L'amor a la pàtria –i l'amor es comprova en el servei- no és accessori a l'esperit cristià", ha llegit l'actual bisbe.

Durant l'homilia, Francesc Pardo també ha recordat que al seu testament espiritual –titulat 'Comiat', i que es publicarà al full parroquial- el bisbe emèrit hi feia constar la voluntat que es donés el seu cos a la ciència. "Ell mateix va deixar escrit: Si a algú li sorprèn la decisió presa sobre el destí de les meves despulles, sapigueu que ho he decidit com a aportació a la societat, de la qual he rebut tant, i com a gest de comunió amb el pa partit i compartit en la taula de l'Eucaristia", ha destacat el bisbe.

Missatge del Vaticà

Francesc Pardo ha tancat l'homilia recordant quin va ser el lema episcopal de Jaume Camprodon: "El Senyo ha ressuscitat". Un lema que el mateix bisbe emèrit va escollir perquè presidís el seu recordatori. L'esquela que s'ha repartit als fidels mostra el quadre d'Eugène Burnand 'Els deixebles Pere i Joan corrent al Sepulcre el matí de la Resurrecció' (1898), que s'exposa al Museu d'Orsay.

"Així també el bisbe Jaume ha corregut per les terres de Vic i de Girona per esdevenir testimoni del Senyor Ressuscitat i oferir-lo amb els seus dons per mitjà dels sagraments", ha recordat Francesc Pardo.

Després de l'eucaristia, la missa exequial s'ha tancat amb la lectura d'una carta arribada des del Vaticà. A la missiva, per mitjà del seu cardenal i secretari d'Estat, el Papa Francesc expressa el seu "més sentit condol" als familiars, al clergat i als fidels per la pèrdua del bisbe emèrit i hi fa saber que resarà "per l'etern descans del qui va ser pastor de la seva Església", confiant en "la fe i l'esperança del Senyor Ressuscitat".

Cúria eclesiàstica i autoritats

La missa en record a Jaume Camprodon ha comptat amb una nodrida representació eclesiàstica. L'encapçalaven l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol; el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez i Sistach; l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler; el pare prior de Solius, Josep Peñarroya, i el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo. Darrere l'altar, i acompanyats també pel qui va ser bisbe després de Camprodon, Carles Soler, els preveres de la diòcesi envoltaven Francesc Pardo durant l'ofici de la missa.

Als bancs, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encapçalava el llistat d'autoritats que s'han aplegat per acomiadar el bisbe emèrit. Hi havia també l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el delegat del Govern, Eudald Casadesús; el subdelegat de l'Estat, Juan Manuel Sánchez.Bustamante, i el vicepresident de la Diputació Miquel Noguer.