Més de 300 persones acomiaden Jaume Camprodon a la catedral de Girona

Més de 300 persones han acomiadat el bisbe emèrit Jaume Camprodon durant la missa exequial en record a la seva ànima a la Catedral de Girona. La celebració, com havia expressat ell mateix a les seves últimes voluntats, ha estat marcada per la senzillesa i l'homilia s'ha cenyit a la normativa del ritual romà. Durant la lectura, el bisbe Francesc Pardo ha evitat els elogis, però sí que ha volgut posar de relleu "les conviccions, el testimoniatge i les actituds" de Jaume Camprodon. D'ell n'ha destacat la "fe, la senzillesa i l'amor per Catalunya" al llarg del seu ministeri. Al final de la celebració, s'ha llegit un missatge de condol enviat pel Papa Francesc des del Vaticà. L'arquebisbe de Tarragona, el cardenal de Barcelona, l'abat de Montserrat, bisbes, preveres i diaques de la diòcesi han assistit a l'eucaristia en record del bisbe emèrit. La missa exequial també ha comptat amb una nodrida presència d'autoritats, encapçalades pel president de la Generalitat Carles Puigdemont.