La missa per Jaume Camprodon serà senzilla però plena d'autoritats

La Missa exequial pel bisbe emèrit Jaume Camprodon a la Catedral de Girona estarà presidida per l'actual bisbe, Francesc Pardo. La cerimònia serà senzilla, tal com va demanar expressament Camprodon, que també va deixar lligat el destí del seu cos: donar-lo a la ciència. L'acte, que començarà a les onze del matí, no inclourà res extraordinari més enllà de l'homilia del Bisbe i del fet que es tractarà d'un espai majestuós amb la presència d'autoritats. Han confirmat la seva assistència el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, entre molts altres.

De l'àmbit eclesàstic, s'espera la presència de la majoria de bisbes catalans, l'abat de Montserrat i d'un representant de la conferència episcopal espanyol, Jose Maria Gil Tamayo, que n'és el secretari general.

Demanar consell i escoltar

D'altra banda, el Bisbat va recordar ahir algunes de les frases que el bisbe emèrit va dir en la darrera entrevista televisada. Va ser a l'espai audiovisual del Bisbat amb motiu del 40è aniversari de la seva ordenació episcopal, l'any 2013. El bisbe Jaume va repassar les grans fites del seu episcopat al servei de l'Església de Girona i va posar l'èmfasi en en fet que «s'aprèn a ser bisbe demanant consell i escoltant molt».

Per altra banda, reconeixia que el nomenament com a bisbe de Girona va suposar «un canvi radical de vida», però tot i així recordava que es va trobar molt ben acollit a Girona, on va estar al capdavant de la diòcesi durant 28 anys. El record més agradable del seu episcopat, confessava, prové de «cada vegada que podia ordenar un capellà».