Sarrià apuja el pressupost un 5,8% fins als 3,6 milions

El pressupost de l´Ajuntament de Sarrià de Ter per a l´any 2017 puja a 3.659.650 euros, és a dir, un 5,88% més que l´any anterior (203.275 euros superior). Aquest increment sobretot s´explica per una pujada pel que fa la previsió d´entrades, especialment derivat de dos elements un ajustament a l´alça d´alguns ingressos, com plusvàlues i impost de construccions, i pel fet d´haver consolidat els 5.000 habitants, fet que suposa obtenir transferències més altes d´altres institucions.

Reducció del deute

De la mateixa manera, a més de tenir més ingressos, es podrà disposar de més recursos. La política feta els darrers anys de reducció de l´endeutament ha generat més diners i no pagar interessos bancaris, segons va assenyalar ahir l´Ajuntament en un comunicat.

En concret, la reducció en 200.000 euros del deute l´any 2016 significa que es destinen 33.500 euros menys a l´any de quotes bancàries. A més, a llarg termini, ha suposat reduir encara més la ràtio d´endeutament que ja era del 41% (2015) quan el 2011 era del 60%.

Pel que fa a la despesa social es manté el gruix a les partides que més van créixer el passat exercici: ajuts d´urgència i beques escolars, s´ha mantingut als mateixos nivells. Pel que fa a l´atenció a la gent gran es mantenen els programes iniciats els darrers anys però s´incorporen noves iniciatives de treball comunitari per barri. Altres elements són: el programa de subvenció del transport públic als majors de 70 anys es veurà reforçat amb una major aportació econòmica; s´incorpora una partida per iniciar les tasques de dinamització de joventut; es manté la partida destinada a l´escola Montserrat que ja es va doblar l´any passat i enguany es manté; i es mantenen els 30.000 euros anuals per a subvencions ordinàries a entitats esportives, però s´hi afegeixen 3.000 més per a extraordinàries.

Altres inversions són els 13.000 euros a millora del clavegueram. en part gràcies a la municipalització el servei de neteja dels equipaments municipals que generarà uns 20.000 euros d´estalvi. També hi ha una partida de 8.000 euros per millorar els canals de transparència. Finalment, les partides referides a les activitats culturals com la Fira del Paper o els jaciments del Pla de l´Horta es veuen lleugerament incrementades