Pere i Joan corrent cap al sepulcre a cercar la veritat

El recordatori que es va entregar als qui van assistir a la missa exequial que es va celebrar ahir al matí a la Catedral de Girona fa referència al seu lema episcopal: «El senyor ha ressucitat». Això és el que s'hi podia llegir, just a sota d'una imatge del quadre Els deixebles Pere i Joan corrent al Sepulcre el matí de la Resurrecció, d'Eugène Burnand, datat al 1898. El quadre és al Museu d'Orsay de París. El Bisbat havia demanat permís als responsable del museu per poder reproduir la imatge al recordatori. El bisbe emèrit havia deixat dit que volia aquesta imatge al recordatori, amb Pere i Joan corrent cap al sepulcre per cercar la veritat, per cercar el Senyor, com després correran per la Terra per donar-lo a conèixer. En l'homilia de la missa, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va recordar que com Pere i Joan «el bisbe Jaume ha corregut per les terres de Vic i de Girona per esdevenir testimoni del Senyor Ressuscitat i oferir-lo amb el seus dons per mitjà dels sagraments».