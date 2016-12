La Catedral té quatre espais per enterrar bisbes gironins

La Catedral té quatre espais lliures reservats per enterrar-hi bisbes gironins. Estan situats a sota terra, al passadís central entre l'orgue i l'altar. Els sepulcres es van construir després de l'enterament del bisbe Cartañà, el 1963. El seu cos va ocupar el que aleshores era el darrer espai. Un dels quatre espais nous, el més proper a l'orgue és on s´hauria enterrat Camprodon que, però, va decidir que no l'ocuparia perquè volia que el seu cos es donés a la ciència i la investigació com a «aportació a la societat, de la qual he rebut tant, i com a gest de comunió amb el pa partit i compartit en la taula de l'Eucaristia». En les seves últimes voluntats recollint el marcat al testament del 2006, deia: «He fet donació de les meves despulles mortals al Servei de Donació i sales de dissecció de la facultat de medicina de Barcelona». Aleshores, encara no hi havia facultat a Girona.