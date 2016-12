L'Estanc del Mercat de Blanes reparteix 2 milions del primer premi de la Grossa

L'Estanc del Mercat de Blanes (Selva) ha venut un total de 20 bitllets del 09260, el número del primer premi de la Grossa de Cap d'Any. A 100.000 euros per bitllet agraciat, aquest establiment ha acabat repartint un total de 2 milions d'euros entre els veïns del barri de Mas Enlaire. Segons el responsable de l'estanc, Ricard Borrell, la ubicació de l'establiment, allunyada del centre turístic del municipi, fa que la immensa majoria dels clients siguin veïns de l'entorn: "El barri s'ho mereix", ha dit, cofoi. Es dóna la circumstància que a la mateixa vorera de l'estanc, i a molt pocs metres, hi ha una administració de loteria que els anys 2014 i 2015 ja va repartir part d'un quart i un cinquè premi de la grossa de Nadal en aquest barri.

El carrer Sebastià Llorens de Blanes està tocat per la sort. Des de fa tres anys es reparteixen premis importants de loteria. El 2014 es van repartir 20.000 euros de la rifa de Nadal, el 2015, 60.000 euros d'aquest mateix sorteig i enguany, la Grossa de Cap d'Any ha deixat una pluja de milions, que ha repartit l'Estanc del Mercat.

Des d'aquest establiment s'han venut 20 bitllets, premiats amb 100.000 euros cadascun. Tots, expliquen des de l'estanc, a veïns del barri, que són els seus clients habituals. Al llarg del matí han estat molts els clients i curiosos que s'hi ha apropat, però cap d'ells amb una butlleta premiada. El cava, com mana la tradició, s'ha obert igualment en honor als agraciats.

A banda d'aquest punt de venda, però, el 09260 s'ha venut també per internet a altres poblacions catalanes, com l'Hospitalet de Llobregat o Manlleu. Cada bitllet està valorat amb 100.000 euros, 20.000 per euro apostat, però a més, aquells que tinguin butlletes amb el número anterior i posterior guanyaran 1.000 euros, 200 euros per euro apostat.

Altres premis associats al 09260 són els bitllets on coincideixin les quatre últimes xifres, que obtindran un premi de 500 euros –100 euros per euro jugat– mentre que les tres últimes guanyaran 175 euros –35 euros per euro jugat. Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta –5 euros per euro apostat. Finalment, si s'ha encertat l'últim número, el premi és el reintegrament.

El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any és el 20483 i s'ha venut a Barcelona i Reus (Baix Camp). Aquest tercer premi està valorat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per cada euro jugat. Sobre els premis de les aproximacions, el número anterior i posterior estan premiats amb 50 euros per euro apostat, és a dir 250. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres rebran un premi de 100 euro per bitllet, mentre que els bitllets amb les mateixes tres darreres xifres, estaran premiats amb 50 euros. Les centenes estan premiades amb 25 euros, i les dues darreres xifres obtindran un premi de 10 euros.

El quart premi de la Grossa de Cap d'Any és el 27470 i s'ha venut a Reus (Baix Camp), Castelldefels (Baix Llobregat) i Vinyols i els Arcs (Baix Camp). Està valorat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per cada euro jugat. Pel que fa les aproximacions, les persones que tinguin butlletes amb el número anterior i posterior han estat agraciades amb 100 euros, 20 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 50 euro, mentre que les tres últimes xifres i les centenes, en guanyaran 25. Les centenes també tenen un premi de 25 euros per butlleta. Si s'han encertat els dos últims números, el bitllet té dret a reintegrament.

El cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any és el 27719 i s'ha venut a Sant Feliu Sasserra (Bages), Figueres (Alt Empordà) i Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Està dotat amb 2.500 euros, és a dir, 500 euros per cada euro jugat. En relació a les aproximacions, els afortunats que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 75 euros, és a dir, 15 per cada euro jugat. Si s'han encertat les quatre últimes xifres, el bitllet rebrà 50 euros de premi, 10 per cada euro apostat. Els qui hagin encertat les tres últimes xifres o les tres primeres, rebran 25 euros, mentre que els bitllets que coincideixin amb les dues darreres xifres en rebran 5.