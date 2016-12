Blanes s'endú la Grossa de Nadal, el 9.260, i el segon premi, el 34.983, cau a Campdorà

El primer premi de la Grossa de Cap d'Any d'aquest 2016 ha estat el número 09260 i s'ha venut a Blanes i per internet, i per tant, ha estat molt repartit. Cada bitllet està valorat amb 100.000 euros, 20.000 per euro apostat. Els afortunats que tenen butlletes amb el número anterior i posterior guanyaran 1.000 euros, 200 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 500 euros, 100 euros per euro jugat, mentre que les tres últimes guanyaran 175 euros (35 euros per euro jugat). Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta (5 euros per euro apostat). Finalment, si s'ha encertat l'últim número, el premi és el reintegrament.

Poc s'ho podien esperar avui al migdia els i les dependentes de l'Estanc del Mercat de Mas Enlaire de Blanes que avui repartirien milions entre els seus clients i clientes. Així ha estat després que a quarts d'una del migdia, des dels estudis de TV3, s'ha anunciat que el número 09260 ha estat el guanyador del primer premi de La Grossa de Cap d'Any d'aquest 2016.

Immediatament el responsable de l'establiment, Ricard Borrell, ha començat a rebre un allau de trucades des de diversos mitjans de comunicació que volien saber les primeres impressions al haver estat repartidors de moltes alegries. Segons Ricard Borrell, com a mínim han venut 20 butlletes del número guanyador, per la qual cosa des de l'Estanc del Mercat de Mas Enlaire de Blanes es pot dir que s'han repartit, almenys, 2.000.000 d'euros. Queda per tant per confirmar quantes butlletes han estat exactament, però la xifra d'entrada ja fa vertigen i és prou elevada com per celebrar-ho.

Aquest establiment sempre ha estat un dels punts de venda d'aquest sorteig, l'alternativa de la Generalitat de Catalunya al Gordo de Nadal. Per tant, aquesta ha estat el quart any que han repartit números. El responsable de l'Estanc del Mercat de Mas Enlaire ha explicat que estava molt content, perquè està convençut que l'hauran comprat veïns del local, gent treballadora que segurament podrà tapar molts forats, com s'acostuma a dir quan toquen importants quantitats de diners en la loteria i altres sortejos.

Els dependents i dependentes del local també han compartit aquesta alegria brindant amb cava, lamentant tan sols que cap ni un d'ells hagi comprat algun dels números premiats. A banda d'aquest estanc, des de la seu de Loteria de Catalunya s'ha informat que també s'han repartit butlletes del primer número guardonat a través d'internet, per la qual cosa la sort haurà estat molt repartida.

La Grossa de Cap d'Any també ha visitat en carn i ossos l'estanc

Val a dir que l'anècdota de la jornada que s'ha viscut a l'establiment l'ha protagonitzat l'actriu blanenca Maria Sola, que dóna vida a la imatge de La Grossa de Cap d'Any en les imatges de publicitat i als anuncis de promoció. La Maria, acompanyada de la seva filla Lucía, ha anat a visitar l'Estanc del Mercat de Mas Enlaire i també s'ha afegit a l'alegria que s'estava compartint avui al migdia, de manera que es pot dir que La Grossa de Cap d'Any ha visita ten carn i ossos la seu des d'on ha sortit el primer premi.

Val a dir, seguint encara amb clau anecdòtica, que fa uns dies la sort també va caure a Blanes, i precisament també ho va fer a través d'un estanc. El 22 de desembre la Loteria de Nadal va tocar a Blanes per tercer any consecutiu a través de la venda d'un dels dècims d'un 5è premi, venut a l'Estanc Pla del Passeig de Dintre, i guardonat amb 6.000 €.

El segon premi de la Grossa de Cap d'Any és el 34983 i s'ha venut al nucli de Campdorà. Està dotat amb 32.500 euros, és a dir, 6.500 euros per cada euro jugat. Aquest és el penúltim dels cinc premis previstos que s'ha conegut en el transcurs del sorteig, celebrat aquest dissabte als estudis de TV3. Pel que fa a les aproximacions, els bitllets que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 325 euros és a dir, 65 per cada euro jugat. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres, rebran 30 euros per euro apostat, és a dir 150. Les tres darreres xifres es premiaran amb 100 euros per bitllet i les centenes, amb 25. Els bitllets amb les dues darreres xifres iguals rebran 10 euros, 2 per euro apostat.

El restaurant Can Barceló de Campdorà ha venut íntegrament el segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el número 34.983. "Quan hem vist Campdorà a la tele ens hem tornat bojos, hem començat a cridar i a saltar", ha explicat la propietària, Núria Barceló. Tot i ser un restaurant de pas, a peu de carretera, és un dels punts de venda més importants de la Grossa a Catalunya, gràcies a Internet. Això explica que el número premiat l'hagin venut íntegrament a una penya blaugrana de Barcelona, la Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi. "Ens fa molta il·lusió perquè van fer participacions i segur que estarà molt repartit", detalla Barceló.

El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any és el 20483 i s'ha venut a Barcelona i Reus (Baix Camp). Aquest tercer premi està valorat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per cada euro jugat. Sobre els premis de les aproximacions, el número anterior i posterior estan premiats amb 50 euros per euro apostat, és a dir 250. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres rebran un premi de 100 euro per bitllet, mentre que els bitllets amb les mateixes tres darreres xifres, estaran premiats amb 50 euros. Les centenes estan premiades amb 25 euros, i les dues darreres xifres obtindran un premi de 10 euros.

El quart premi de la Grossa de Cap d'Any és el 27470 i s'ha venut a Reus (Baix Camp), Castelldefels (Baix Llobregat) i Vinyols i els Arcs (Baix Camp). Està valorat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per cada euro jugat. Pel que fa les aproximacions, les persones que tinguin butlletes amb el número anterior i posterior han estat agraciades amb 100 euros, 20 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 50 euro, mentre que les tres últimes xifres i les centenes, en guanyaran 25. Les centenes també tenen un premi de 25 euros per butlleta. Si s'han encertat els dos últims números, el bitllet té dret a reintegrament.

El cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any és el 27719 i s'ha venut a Sant Feliu Sasserra (Bages), Figueres (Alt Empordà) i Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Està dotat amb 2.500 euros, és a dir, 500 euros per cada euro jugat. En relació a les aproximacions, els afortunats que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 75 euros, és a dir, 15 per cada euro jugat. Si s'han encertat les quatre últimes xifres, el bitllet rebrà 50 euros de premi, 10 per cada euro apostat. Els qui hagin encertat les tres últimes xifres o les tres primeres, rebran 25 euros, mentre que els bitllets que coincideixin amb les dues darreres xifres en rebran 5.