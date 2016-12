El PSC diu que el pressupost servirà per a la creació de treball i el respecte als drets

La portaveu del PSC i primera tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha afirmat que l'acord de pressupostos, que presentarà l'equip de govern (CiU i PSC) com a proposta al plenari del gener, «és un compromís ferm del govern de la ciutat amb incentivar la creació d'ocupació des de l'Ajuntament, amb la recerca d'habitatge de lloguer social per combatre la lacra que hi hagi famílies o persones sense sostre i amb assegurar el combat contra les mancances bàsiques i la pobresa energètica» Paneque també ha subratllat que s'hi contempla «el desenvolupament del Pla Local de Joventut aprovat sense ni un vot en contra, projectes concrets que millorin els espais públics dels barris i que fa una aposta decidida per agents municipals de l'àrea de Drets Socials i Seguretat perquè treballin a peu de carrer». «Girona, com a ciutat, és de tots els gironins i gironines sense exclusions i, per això, hem apostat per la igualtat d'oportunitats i el suport al conjunt dels seus barris», ha indicat Paneque.

Entre els nous projectes, destaca la creació de l'oficina d'eficiència energètica, el protocol d'ocupacions, el pla local d'Habitatge, els educadors de carrer, l'obertura d'un nou espai jove al barri de Santa Eugènia i Can Gibert i l'espai social al Jordi de Sant Jordi; la presentació del pla de Ciutadania per millorar polítiques d'integració activa; i «programes pioners pel tractament transversal del problema del sensellarisme».