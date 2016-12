Taxistes es queixen ara de la regulació dels horaris i festius de la nova ordenança

Un grup de taxistes de Girona s'està mobilitzant per tal que no tiri endavant l'ordenança que regula el sector perquè no està d'acord amb el sistema de vacances que se'ls imposa. La nova normativa es va aprovar en una assemblea de taxistes a principis del mes de juliol i, inicialment, al ple municipal per unanimitat al mes d'octubre. Abans de fer l'aprovació definitiva calia obrir un període d'al·legacions. Els taxistes disconformes es queixen que en presentar aquestes al·legacions no se'ls està acceptant un sol text amb un grup de firmes i se'ls està obligant a fer les al·legacions un a un.

Un dels portaveus del col·lectiu disconforme amb la nova normativa assenyala que hi ha taxistes que no es van assabentar de la celebració de l'assemblea. Aquesta reunió va acabar amb una votació ajustada a favor de l'ordenança, amb 31 vots a favor i 27 en contra. A més, exposen que el document incloïa multitud de punts i que, als presents, no se'ls va deixar votar punt a punt per separat. O es votava a favor de tot o en contra de tot.

El reglament va ser fruit de cinc anys de treball i una trentena de reunions amb presència dels tres ajuntaments i dels quatre sindicats permetrà que els taxistes de Girona, Salt i Sarrià puguin parar indistintament als tres municipis, incrementa progressivament la flota de vehicles adaptats i els horaris i dies de descans. És aquí on hi ha discrepàncies. Diuen que voldrien parar un dia concret que se'ls assenyalés però que no se'ls donés cap més restricció. En canvi, també se'ls fa aturar algun cap de setmana.