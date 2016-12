Veïns de Vila-roja denuncien que pateixen talls de llum injustificats

Veïns del barri de Vila-roja de Girona s'han queixat que des de fa més d'un mes estan patint talls de llum injustificats, sempre cap al vespre i en períodes que solen oscil·lar entre els trenta minuts i les tres hores. Segons indiquen, s'han queixat en reiterades ocasions a la companyia, però el problema persisteix. Endesa ha confirmat que, efectivament, ha detectat anomalies al barri, i assenyala que en aquests moments estan treballant en un pla d'actuació per posar-hi remei.

Segons expliquen els veïns, les incidències es van començar a produir fa unes setmanes i afecten a les diferents fases de connexió. De forma periòdica, una d'elles falla i llavors tots els veïns que estan connectats a aquella fase es queden sense electricitat. «Imagina't què és quedar-te sense llum dos cops per setmana», assenyala Maria José, una de les afectades. Segons indica, els talls s'acostumen a produir a partir de les vuit del vespre i això significa quedar-se, en ple hivern, sense llum, sense caldera i amb la nevera desconnectada.

Els veïns assenyalen que s'han queixat en diverses ocasions a la companyia, però lamenten que no se'ls hagi fet cas. «En aquest barri estem deixats de la mà de Déu», lamenta Maria José. «Tenim comptadors suposadament intel·ligents, i no poden veure que aquí s'està produint un problema?», es pregunta.

Endesa, per la seva banda, admet que ha detectat incidències al barri, i assenyala que en aquests moments està treballant en un pla d'actuació per solucionar-ho. Tot i això, encara no n'ha volgut donar més detalls.

Precisament, fa uns mesos es va produir una situació similar a la veïna Font de la Pólvora, on diverses comunitats es van queixar també de talls de llum injustificats. En aquell cas, finalment es va descobrir que es devia al fet que algunes persones utilitzaven la llum per a les plantacions de marihuana que tenien a dins de casa.