El primer nadó de l'any a Catalunya, una nena nascuda al Santa Caterina

Segons ha informat el Departament de Salut a través del seu compte de Twitter. La Lara ha nascut a l'Hospital de Santa Caterina de Salt tot just inaugurat el nou any, quan passava un segon de la mitjanit. La nena pesa 2,520 quilos. Ella i la seva mare es troben perfectament. Tal com mana la tradició és previst que el conseller de Salut visiti la nena al centre hospitalari al llarg d'aquest diumenge al migdia.

Mentre sonaven les dotze campanades, la Lara arribava al món. "Jo no sabia ni quina hora era però altres mares ens han dit que va ser just quan menjaven el raïm", ha explicat la mare de la nena, Vanesa Sánchez.

La nena s'ha avançat quinze dies perquè la mare sortia de comptes el 16 de gener. Va ser del tot inesperat. Segons explica la família, que és d'Hostalric, estaven començant a sopar cap a les vuit del vespre per acomiadar el 2016. "Van començar les contraccions i ja li vaig dir a ell, espavila a menjar que vol sortir ja", ha recordat.

La parella va anar des d'Hostalric fins a l'hospital Santa Caterina de Salt i poca estona després, a les dotze i un segon, naixia la Lara. "La Lara és la primera, és ella, la meva germana", ha dit, content i envoltat de càmeres, el germà gran de 4 anys de la Lara, en Joel.

"La veritat és que va anar molt ràpid, va ser posar l'epidural, passar-ho malament una estoneta i, després, amb dues empeses ja era aquí", ha explicat la mare. Tant ella com la nena es troben perfectament. "Estem molt contents i encantats que hagi estat la primera", afegeix Vanesa Sánchez.

Aquest segon que ha convertit la Lara Martos sigui la primera criatura que ha nascut a Catalunya el 2017 també ha fet que el seu pare, Daniel Martos, pugui agafar-se un permís de paternitat de quatre setmanes, en comptes de dues. "Ha anat molt just, quan estàvem al part pensava que naixeria el 31 i que no podria tenir el permís de quatre setmanes, però la nena es va esperar just al moment", ha concretat.

Martos ja ha parlat amb els responsables de la seva empresa i assegura que agafarà el permís complet. "A l'empresa em donaran facilitats i és molt diferent poder estar quinze dies més a casa per estar amb elles, portar el nen al col·legi i ajudar mentre es recuperi del part", ha concretat. Els pares de la Lara i d'en Joel tenen 27 anys.

Camí per recórrer

Com és habitual, el primer català de l'any ha rebut la visita del conseller de Salut, Toni Comín, que ha passat una bona estona parlant amb la família i fent festes als petits. "La Lara és sana i tranquil·la, i és un símbol que ens servirà com a font d'inspiració per treballar durant tot el 2017 per anar millorant encara més el nostre sistema sanitari per tal que sigui més just, més sostenible i de més qualitat", ha destacat el conseller.

Comín també ha ressaltat que la família està molt contenta per poder gaudir de l'ampliació del permís de paternitat. "Anem millorant amb els drets que ens permeten la conciliació de la vida personal i laboral, però encara queda molt camí per recórrer", ha afirmat el conseller, que s'emmiralla en les polítiques de conciliació d'altre països europeus, com els escandinaus.

"És important que tant l'estat espanyol com nosaltres, que volem fer la república catalana, siguem conscients que hem de posar-hi encara molts més recursos en aquesta matèria", ha conclòs.

Llibreta amb 2.000 euros

Com en els darrers vuit anys, CaixaBank ha donat la benvinguda al primer nadó que amb l'obertura d´una Llibreta Estrella Super3 que comptarà amb una aportació de 2.000 euros. L'objectiu de l'entitat bancària és promocionar i incentivar l'estalvi infantil i ajudar les famílies. La llibreta estarà a nom del nadó i els pares constaran com a representants.

