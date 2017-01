Maten 44 senglars a l'àrea urbana de Girona durant batudes excepcionals el 2016

Els caçadors i els Agents Rurals han matat aquest 2016 fins a 44 senglars durant batudes excepcionals a zones urbanes de la ciutat de Girona. Aquestes caceres es fan de manera puntual, les demana el mateix ajuntament i sovint obliguen a tallar alguns carrers. Es fan per foragitar els animals de les zones més properes a les cases, com a Montjuïc, al voltant del Trueta i Sarrià o a Domeny. El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de Girona, Narcís Sastre, reconeix que el problema és "constant" en alguns barris i diu que tenen poques eines per combatre aquesta sobrepoblació. Les dades demostren que cada cop hi ha més senglars: el 2014 es van fer dues captures en batudes excepcionals, però el 2015 ja van fer-se'n 45 i el 2016 la xifra es manté en 44. El regidor avança que volen estudiar el mètode implantat recentment pel municipi veí de Salt, que consisteix en posar un tancat electrificat i esponges amb feromones de llop per foragitar els animals.

La ciutat de Girona també pateix el problema de la sobrepoblació de senglars. La seva presència és més habitual als barris propers a zones forestals. El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, reconeix que en els darrers anys la presència dels animals ha anat en augment i que cada vegada s'acosten més a les cases per buscar menjar. "Cada cop són més atrevits i s'acosten a zones més cèntriques i urbanitzades", manté el regidor.

Segons les queixes que recull el consistori, la presència dels animals és més visible a zones com Montjuïc, Taialà, Sant Ponç, Pedret, Palau i Pont Major. Sastre reconeix que la capacitat per combatre la sobrepoblació d'aquests animals és limitada a nivell municipal perquè és una "problemàtica general". A més, Girona està rodejada de boscos (té la serralada de les Gavarres a tocar) i això fa que encara sigui més difícil controlar-ho.

Una de les eines de què disposa el consistori són les batudes excepcionals. L'ajuntament les pot demanar i, d'acord amb les colles de caçadors o els Agents Rurals, organitzar-ne de manera puntual amb l'objectiu d'atacar els senglars des de les zones urbanes. Per sol·licitar-les, cal un permís especial, senyalització a la zona i, sovint, també comporten el tall d'algun carrer o carretera. Durant el 2016, s'han fet sis batudes i cinc aguaits per part dels Agents Rurals. En total, s'han abatut 44 exemplars.

Aquestes dades estan en la línia del 2015 (quan se'n van capturar 45) però suposen un augment molt significatiu respecte els anys anteriors: el 2014 es van fer quatre batudes i només es van matar dos exemplars i el 2013 va fer-se una única batuda, amb el resultat de tres senglars morts. Les dades demostren, doncs, que la presència dels senglars és cada vegada més important a la zona.



Estudiaran el mètode de Salt

El regidor, però, reconeix que aquestes batudes excepcionals són "pedaços" i que l'ajuntament no té eines per controlar la població de senglars al terme municipal. Per això, Sastre avança que volen estudiar el mètode implantat a Salt, que consisteix en un tancat electrificat on es pengen unes estaques de fusta amb esponges impregnades amb feromones de llop. D'aquesta manera, els senglars associen l'olor del seu principal depredador amb l'experiència desagradable d'enrampar-se amb el filat elèctric.

Aquest mètode fa poques setmanes que s'ha implantat per protegir la zona de les Deveses de Salt de la presència de senglars. Des de Girona, volen deixar passar un temps més per avaluar com està funcionant al municipi veí i la viabilitat d'aplicar-lo a zones urbanes de Girona. Sastre ja té demanada una reunió amb la seva homòloga a Salt, Marta Guillaumes, per tractar aquest tema.

La idea que té l'Ajuntament de Girona és instal·lar aquest sistema a les zones on arriben de manera "continua" els senglars, com a Montjuïc, on és habitual que els veïns se'ls trobin passejant pel carrer, rebolcant-se a l'herba o buscant menjar als contenidors, segons apunta el regidor.



Captures a l'àrea local de caça

El nombre de senglars capturats en batudes excepcionals cal sumar-lo a la resta d'exemplars que abaten els caçadors a l'àrea local de caça (situada a la zona boscosa de les Gavarres, fora de la zona urbana). En la temporada de caça 2015-2016, s'han matat fins a 176 exemplars en 54 batudes.

Aquestes dades són molt superiors a la temporada passada –la 2014-2015- quan van fer-se 52 batudes amb un resultat de 111 captures. Les dades dels darrers cinc anys denoten un augment constant de senglars caçats.