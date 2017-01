Una canonada rebentada deixa els veïns de Salt més de 5 hores sense aigua

Els veïns del carrer Àngel Guimerà de Salt van estar ahir més de cinc hores sense aigua a causa d'una canonada rebentada al mateix carrer. Els fets es varen produir al voltant de les dues del migdia, quan es va percebre la incidència. Es va haver de tallar el trànsit del carrer i a les tres de la tarda van informar els veïns que preveien solucionar l'avaria en un màxim de quatre hores. A causa de complicacions, a les set de la tarda es va tallar també l'aigua del carrer Cervantes i també dels números 1 al 57 del carrer Major. A dos quarts de nou del vespre la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter va explicar que hi havia hagut complicacions en la reparació de la canonada i que encara no s'havia restablert del tot. Alguns dels veïns van començar a fer difusió de la problemàtica a través de Twitter, ja que no havien estat informats del que passava i tampoc sabien quan s'arreglaria.