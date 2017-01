La cavalcada torna amb dues tones de caramels i el recorregut habitual

La cavalcada de Reis de Girona tornarà el 5 de gener tot repartint dues tones de caramels i mantenint el recorregut habitual. Després de la pluja que va caure l'any passat, que ha obligat a arranjar part dels vestits i barrets de la comitiva -que havien quedat malmesos-, en aquesta ocasió la previsió meteorològica és de bonança. Per això, es preveu una major afluència de gent que l'any passat. La cavalcada començarà a dos quarts de set de la tarda i farà el seu recorregut habitual, tot començant al pont de l'Alferes Huarte -al passeig General Mendoza- i continuant pels carrers Ultònia, Migdia, de la Creu, Joan Maragall, plaça Pompeu Fabra, Gran Via Jaume I, avinguda Sant Francesc, Plaça Catalunya i la pujada del pont de Pedra fins arribar a la plaça del Vi. Prèviament -a les quatre de la tarda- hi haurà hagut dues precavalcaldes i els més petits hauran pogut visitar Ses Majestats als campament reial instal·lat als jardins de Fora Muralla.

Recorregut de la cavalcada

Després de la pluja de l'any passat, la previsió de bon temps fa esperar enguany una cavalcada més lluïda. En aquesta ocasió, s'han hagut d'arranjar alguns dels vestits que es van fer malbé per l'aigua caiguda l'any passat, així com alguns barrets i complements que s'han hagut de comprar de nou. Part dels arranjaments han anat a càrrec d'un taller d'ocupació municipal que s'ha fet a la Marfà.

Pel que fa al recorregut, cap novetat. Segons va explicar el director de la cavalcalda, Xavier Cassan, la festa començarà a les quatre de la tarda amb les dues precavalcades: una que sortirà del passeig Canalejas i l'altra de la plaça Bell-Lloch. El campament reial, per la seva banda, començarà a les tres de la tarda amb l'arribada dels cuiners, que prepararan xocolatada i melindros per a Ses Majestats i per a tots els nens i nenes.A partir d'aquí, aniran arribant tots els integrants de la cavalcada fins que a quarts de sis arribarà el rei Gaspar, amfitrió el campament i que rebrà els seus companys Melcior i Baltasar. A les sis de la tarda, la comitiva sortirà del campament en direcció al pont de l'Alferes Huarte i des d'allà s'iniciarà la desfilada.

Igual que l'any passat, a partir de dijous al matí, Protecció Civil repartirà a plaça Catalunya polseres identificatives per als infants, per poder-los localitzar ràpidament si es perden. A més, hi haurà espais habilitats tant al campament com a la plaça del Vi per a infants amb mobilitat reduïda.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va agrair la tasca de la Confraria de Jesús Crucificat per la organització de la cavalcada i va assegurar que és «magnífica, austera i màgica».