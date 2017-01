Desenes d'infants porten la carta al patge a Girona

Desenes de nens i nenes gironins van visitar ahir al patge reial de Ses Majestats els Reis d´Orient, que va recollir les cartes plenes de desitjos dels més petits. L´emissari reial romandrà avui a la plaça Miquel Santaló, entre les 11 del matí i 2/4 de 2 del migdia, i de les 5 a les 7 de la tarda, i demà dimecres i dijous serà a la plaça Catalunya.

A pocs dies per l´arribada de Ses Majestats, que com cada any recor­reran carrers i places de la ciutat de Girona la nit del 5 de gener per fer realitat els desitjos i els somnis de petits i grans, el patge va escoltar els infants, prometent-los transmetre els seus missatges a Melcior, Gaspar i Baltasar, qui ja estan desitjant tornar a trepitjar la ciutat. Pares i mares, tiets i tietes i avis i àvies van acompanyar els menuts durant la jornada màgica. Per a avui el patge espera que siguin molts més els infants que el visitin.