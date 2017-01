Canvis en el recorregut de la línia 6 de bus a Sarrià de Ter

El servei d´autobús públic de la L-6 a Sarrià de Ter ha patit unes modificacions aquest mes de gener, amb un nou recorregut i un canvi de parada de bus per millorar el servei, segons ha informat l´Ajuntament.

Segons el consistori, fins ara al barri de La Rasa només hi havia una parada en un sentit (Trueta) i en l'altre sentit no. És per això que l'Ajuntament ha modificat el circuit del bus per poder solucionar aquest dèficit sense ressentir-ne el servei. Així doncs, a partir del 2 de gener, el bus fa un nou recorregut que suposa la incorporació d'una nova parada sense restar-ne cap altra. Simplement s´ha desplaçat uns 50 metres una de les dues parades del carrer Carrilet per poder donar cobertura a tots els usuaris.