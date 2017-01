La CUP creu que el pressupost de Girona és «continuista» i amb poca inversió social

La CUP votarà en contra del pressupost de Girona per al 2017, al considerar que és «continuista» i que no s'han augmentat prou les partides relacionades amb temes com els drets socials, el medi ambient o l'habitatge. A més, també lamenta la poca voluntat de diàleg de l'equip de govern (CiU-PSC), que els va entregar els comptes el 23 de desembre i els aprovarà el 9 de gener, amb totes les festes de Nadal pel mig.

Per a la portaveu cupaire, Laia Pèlach, les inversions en matèria de cultura estan clarament hipotecades per la compra a terminis del fons Santos Torroella. Això, indica, fa que no es puguin dedicar a diners a altres obres que també havien de ser prioritàries per a la ciutat, com per exemple la reforma del Modern. També lamenta que s'aposti més per la difusió que per a la creació de cultura, i que no quedi clar per què uns festivals reben una quantitat i d'altres una altra. A més, denuncia que no es potencia la cultura dels barris.

Pel que fa a Educació, per a la CUP hi ha una altra «hipoteca»: el pagament del lloguer de l'edifici Cartañà, on hi ha l'institut Ermessenda. Tenint en compte que aquesta no és una competència municipal sinó de la Generalitat, Pèlach confia que la situació es pugui resoldre aviat.

En matèria d'esports, els cupaires lamenten que la única partida que s'incrementi sigui la del conveni de l'estadi del Montilivi, on juga el Girona FC. Segons indiquen, ells serien més partidaris de potenciar l'esport base. En canvi, en Sostenibilitat aplaudeixen que s'hagi augmentat la partida per poder implantar la recollida porta a porta al barri de Sant Daniel.

A l'àrea de Drets Socials, malgrat valorar positivament algunes millores, consideren que els canvis no són suficients. En aquest sentit, consideren que s'haurien d'haver augmentat, sobretot, les partides en matèria d'habitatge, tot i que veuen positiu que s'hagi fet una major aposta pels centres cívics i equipaments de barri.

D'altra banda, Pèlach també lamenta que algunes partides es col·loquin als pressupostos i després no s'acabin executant, com va passar l'any passat amb l'enderroc del «finger» i la construcció de la marquesina al parc central o el Pla Especial de Sant Narcís, que torna a tenir adjudicats 50.000 euros malgrat que durant el 2016 no s'hi va avançar. També consideren que al Mas Abella s'hi hauria de fer una inversió més integral i no els 5.000 euros que hi ha previstos.

Finalment, més enllà del contingut del pressupost, a la CUP estan disgustats amb les formes del govern, al considerar que no hi ha una veritable voluntat de diàleg. «Saben que tenen majoria i la fan valer», adverteix Pèlach.