Girona ha de buscar un nou espai per a l´aparcament dissuasiu de Sta. Eugènia

L'Ajuntament de Girona té previst fer dos nous aparcaments dissuasius durant aquest 2017. Per una banda, el consistori es veu obligat a buscar una nova ubicació per al de Santa Eugènia-Can Gibert, ja que es tracta d'un terreny que una empresa privada va cedir per quatre anys i que ara ja ha comunicat al consistori que vol recuperar. D'altra banda, el govern local també té previst fer un nou aparcament dissuasiu al polígon de Mas Gri, que estaria connectat amb autobús amb el centre de la ciutat. El pressupost contempla una partida de 75.000 euros per a poder tirar endavant l'adequació d'aquests dos nous estacionaments.

L'aparcament dissuasiu de Santa Eugènia-Can Gibert era una demanda històrica de la Mancomunitat, ja que el sector té un dèficit de places d'aparcament. Finalment, es va convertir en realitat el desembre de 2013, quan l'Ajuntament va poder comptar amb un solar cedit per l'empresa Promocions Capdeferro S.A. Després d'invertir-hi 145.000 euros, va poder-lo adequar com a aparcament amb 87 places (tres per a persones amb mobilitat reduïda). La cessió, però, era només per a quatre anys, i ara l'empresa ja ha comunicat per escrit a l'Ajuntament que vol recuperar l'espai. Per això, segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, la prioritat ara serà buscar un nou solar on traslladar aquest aparcament en un barri que compta amb una gran densitat d'habitatges. «Ha tingut efectes posituis durant el temps que ha funcionat, i per això ara estem buscant un nou espai amb el qual donar-li continuïtat», assenyala el regidor.

D'altra banda, i seguint les directrius del Pla de Mobilitat, Girona també té previst estrenar aquest any un nou aparcament dissuasiu al sector de Mas Gri, on hi ha diversos equipaments comercials. Segons indica Alcalà, per tal que sigui efectiu, l'Ajuntament garantirà que estigui ben conectat amb autobusos amb el centre de la ciutat.

El responsable de Mobilitat assegura que la voluntat de l'Ajuntament és continuar amb aquesta política d'aparcaments dissuasius, per tal d'evitar que els cotxes entrin a la ciutat. Per això, altres aparcaments d'aquest estil que el govern local ha anat potenciant al llarg dels darrers anys són el del carrer de Barcelona o el de Fontajau.