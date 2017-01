Girona modificarà els límits del terme municipal per cedir una part del castell de Sant Miquel a Celrà

El castell de Sant Miquel, situat a les Gavarres i cim habitual per a excursionistes i ciclistes, passarà a ser de Girona i Celrà. Els dos ajuntaments han estat enfrontats durant anys i havien dut el cas a la justícia per determinar a quin terme municipal pertanyia aquest castell del segle XV. Finalment, i després de diversos recursos per part de l'Ajuntament de Celrà, el Tribunal Suprem va dictaminar que la fortificació estava dins el terme de Girona.

Anunci dalt la torre

L'alcaldessa de Girona i l'alcalde de Celrà amb diversos regidors anuncien que compartiran el Castell de Sant Miquel #castellSantMiquel pic.twitter.com/1yymktOmm8 „ Ajuntament de Celrà (@ajcelra) January 4, 2017



Un acord sense despeses ni tramitacions feixugues

Aquest matí, els alcaldes de les dues poblacions –acompanyats de regidors de diversos grups polítics- han pujat fins al cim per anunciar un acord simbòlic:per tal de. L'acord haurà de passar per ple i no suposa cap despesa, ja que la titularitat del complex és privada."Hem atès les reivindicacions dels veïns de Celrà que, creiem el castell ha de ser dels ciutadans i no d'un municipi o un altre", ha declarat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.Girona i Celrà han tancat d'una manera amistosa i simbòlica un litigi que des de feia anys mantenien per determinar a qui pertanyia el Castell de Sant Miquel. Aquesta fortificació - que té una estructura datada del segle XV i inclou les restes d'un fossar i una ermita- és lloc de pelegrinatge per a gironins i celranencs que hi pugen a peu o amb bicicleta. El complex està situat dins l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, a cavall dels dos termes municipals, que sempre se l'han sentit seu.El conflicte arrenca el 1974, quan el castell passa a mans de la capital. Va ser llavors quan Girona va annexionar Campdorà, que fins llavors pertanyia a Celrà. El 2010, la Generalitat era l'encarregada de marcar sobre el mapa el límit entre els dos municipis. Celrà, però, no estava d'acord amb la col·locació de les sis fites que estaven a tocar del castell i va presentar diversos recursos davant del Departament de Governació. Un cop esgotada la via administrativa, va recórrer a la judicial, que també va tombar les seves aspiracions. L'últim pas va ser la sentència dictada a finals del 2016 pel Tribunal Suprem, que donava la raó a Girona i situava el castell dins el seu terme municipal.Malgrat la decisió judicial, els dos ajuntaments han mantingut el contacte per arribar a un acord. L'entrada de Marta Madrenas a l'alcaldia de Girona ha servit per apropar posicions i arribar a un acord simbòlic que s'ha anunciat des de dalt de la torre del castell. Aquest matí, una delegació de l'Ajuntament de Girona i una altra de l'Ajuntament de Celrà han pujat simultàniament al castell (es triguen uns 45 minuts) per arribar, cadascú des del seu terme municipal, fins al capdamunt de la fortificació.Un cop a dalt, han anunciat que havien trobat una solució per al litigi més enllà dels tribunals. Girona modificarà els límits del seu terme municipal uns pocs metres per tal que part del castell (la part posterior, pròxima a Celrà, fins a la torre) passi a ser terme municipal del poble veí. D'aquesta manera, el Castell de Sant Miquel serà compartit entre els dos municipis.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que la funció d'una capital també és entendre's amb la resta de municipis de l'àrea urbana i, per això, considera que és un "gest de compromís" de Girona vers Celrà. A més, ha remarcat que el més important no és que el castell sigui d'un municipi o de l'altre sinó que "tothom se'l pugui sentir seu".Des de Celrà, la notícia ha estat molt ben rebuda. L'alcalde, Dani Cornellà, ha reconegut que la via judicial no era la seva prioritat i que apostaven per arribar a un acord com aquest. "És un acord immillorable", ha reconegut Cornellà, que ha agraït el gest de l'Ajuntament de Girona.Com que la titularitat del castell és privada, aquest acord només afecta la delimitació dels dos termes municipals sobre el mapa. Aquesta modificació caldrà que passi per ple i s'aprovi properament. L'alcaldessa de Girona destaca que no hi haurà cap despesa més derivada d'aquesta decisió i que tampoc cal fer cap tramitació feixuga. Per tant, es tracta més d'un acord simbòlic per solucionar d'una manera salomònica aquest litigi històrica.L'excursió ha acabat amb cava i un esmorzar al peu del castell. Ha estat l'Ajuntament de Celrà qui ha preparat el pa amb tomata i l'embotit com a gest d'agraïment per un acord que posa punt i final a anys de disputes.