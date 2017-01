Girona obrirà aquest any nous centres joves al Güell i a l'esquerra del Ter

Girona té previst obrir enguany dos nous centres joves a la zona del Güell i a l´esquerra del Ter, que se sumaran a l´Estació Espai Jove i als Químics. El més imminent és el del Güell, situat en una antiga botiga de mobles de Can Gibert del Pla, que estarà especialitzat en temes relacionats amb l´ocupació i que obrirà les seves portes al mes de febrer, juntament amb el nou Centre de Distribució d´Aliments, que s´ubicarà allà mateix. Pel que fa al nou centre de l´esquerra del Ter -que ha de donar servei als barris de Sant Ponç, Fontajau, Domeny, Taialà i Germans Sàbat-, serà concebut com una «fàbrica d´oportunitats» per tal d´oferir als joves oportunitats i orientacions professionals a partir de les seves motivacions personals. El pressupost per al 2017, que s´ha d´aprovar dilluns, ja compta amb una partida de 20.000 euros per tirar-lo endavant, i l´Ajuntament espera que pugui estar en funcionament durant el segon semestre de l´any. De moment, però, encara estan buscant un local adequat.

En aquests moments, a la ciutat hi ha dos centres joves: l´Estació Espai Jove i els Químics, que està més enfocat als estudiants de Secundària. Segons explica la regidora de Joventut, Elisabeth Riera, el Pla Local de Joventut que s´ha aprovat recentment preveu la creació d´una xarxa d´equipaments joves als diferents barris, amb l´objectiu de garantir la igualtat d´oportunitats i millorar la convivència a les diferents zones de la ciutat.

De moment, el que més avançat està és el del Güell, que estarà molt centrat en buscar la inserció laboral dels joves que s´hi dirigeixin. Aquest nou centre jove se situarà en el local d´una antiga botiga de mobles de Can Gibert del Pla on hi haurà també el nou Centre de Distribució d´Aliments. L´objectiu és que les instal·lacions puguin obrir aquest proper mes de febrer.

Noves oportunitats de futur

El centre jove de l´esquerra del Ter, en canvi, es vol convertir en una «fàbrica d´oportunitats» per als joves. Estarà dirigit a persones d´entre 16 i 29 anys, a qui s´orientarà i assessorarà per tal que trobin oportunitats laborals relacionades amb les seves motivacions i habilitats personals. «L´objectiu és trobar alguna cosa que els motivi per estirar-los cap a la inserció laboral», assenyala Riera.

Així doncs, en el nou centre en principi hi treballaran dues persones que orientaran els joves en qüestions acadèmiques (se´ls guiarà en l´oferta de cursos gratuïts, temaris per a oposicions, etc.); en noves tecnologies i també en oficis, ja que se´ls buscaran convenis amb empreses i cursos formatius especialitzats. A més, també se´ls facilitaran les eines i materials necessaris perquè puguin desenvolupar les seves habilitats. L´objectiu és que, a partir d´una motivació concreta, puguin desenvolupar les seves habilitats professionals i aspirar així a un millor futur laboral. Així doncs, en aquesta «fàbrica d´oportunitats» no hi haurà una oferta concreta, sinó que s´adaptarà a les necessitats dels joves a través del diàleg amb ells mateixos.