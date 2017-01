ERC-MES rebutja el pressupost de Girona perquè el considera «poc ambiciós»

ERC-MES votarà en contra del pressupost de Girona per al 2017 al considerar que és «poc ambiciós» i que de mostra que el govern de CiU i PSC «no té un projecte clar de futur». La seva portaveu, Maria Mercè Roca, considera que és un pressupost «més tècnic que polític», que «s'entreté» molt en el dia a dia però que pràcticament no destina recursos a les que haurien de ser les grans obres de ciutat, com ara el Pla Especial de la Devesa (25.000 euros), el Pla Integral de Sant Narcís (50.000 euros), el Pla de les Pedreres (20.000 euros) o la reforma Canalejas, que no està contemplada. En canvi, recorden que la compra del fons Santos Torroella segueix «hipotecant» 700.000 euros.

Pel que fa a l'àrea de Serveis Socials, els republicans creuen que no s'ha deixat notar massa la petjada del PSC, i consideren que el pressupost «es queda curt» en aquest àmbit. En canvi, lamenten que es continua gastant «de forma excessiva» en comunicació i propaganda, així com en promoció turística. «Ens sembla molt bé el turisme, però pensem que hauríem de diversificar les opcions de futur i destinar recursos a l'economia verda o del coneixement», indica Roca.

En relació a l'àrea de Cultura, consideren que es fa una política massa «d'aparador» i que en canvi es destinen partides massa baixes al foment de la lectura o als teatres amb programacions estables, com la Planeta i el Municipial.

Finalment, el regidor Pere Albertí indica que un altre motiu per votar en contra són els incompliments del govern respecte als acords que van permetre aprovar els comptes de l'any passat.