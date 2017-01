La Creu Roja distribueix 8.378 joguines entre 4.189 infants gironins

La Creu Roja de Girona ha repartit 8.378 joguines entre 4.189 infants de famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquesta acció ha estat possible gràcies a la campanya de recollida de joguines que l´entitat humanitària realitza cada Nadal.

L´objectiu d´aquesta iniciativa, que Creu Roja Joventut ja ha dut a terme en 24 edicions, és garantir que les nenes i els nens d´entorns amb pocs recursos econòmics tinguin joguines. Aquest any, la campanya que s´ha desenvolupat a les comarques de Girona ha comptat amb la col·laboració de 146 persones voluntàries de Creu Roja Joventut. Des que es va posar en marxa fa unes setmanes –el tret de sortida es va donar el 2 de desembre–, s´hi han implicat 15 assemblees locals i comarcals de la institució humanitària, que cobreixen més de 200 municipis a tot Catalunya. Els ciutadans que hi han volgut contribuir han pogut portar joguines a les seus locals de Creu Roja o fer les seves aportacions en jornades específiques que s´han realitzat arreu de Girona. El lema de la campanya d´enguany ha estat «Els seus drets en joc» i ha tingut un objectiu doble: d´una banda, recollir joguines i, de l´altra, promoure el dret a jugar –amb independència de la situació econòmica de cada llar– i el seu valor educatiu. S´han demanat joguines noves, no bèl·liques ni sexistes.