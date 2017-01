Pietat Raset guanya l'Arcàngel d'Or del concurs de pessebres de Girona

Pietat Raset ha guanyat l'Arcàngel d'Or del 29è concurs de pessebres Arcàngel de la Catedral en la categoria artística, mentre que el d'argent ha estat per a la parròquia de Sant Cugat de Salt i el de bronze per a Alexandra i Salvador Tarradas. El primer accèssit l'ha rebut Marta Sánchez, mentre que el segon ha estat per a Jaume Margenat. D'altra banda, l'associació cultural del Parc Martí i Julià s'ha endut medalla i diploma, mentre que han presentat pessebres fora de concurs Josep Perpiñà, Jordi Barris, Alfons Vàzquez i Jordi Dalmau.

En l'apartat de pessebres populars, l'arcàngel d'or ha estat per a Xavier Bataller, el d'argent per a Jesús Miguel Aguilar i el de bronze per a Gonzalo Bandin. El primer accèssit l'ha aconseguit la família Masdevall-Pujadas, mentre que el segon accèssit ha estat per a Josep Pòrtulas i Sayeras.

En aquest cas, també han rebut medalla i diploma Àngel i Helena Marimon, Claustre-Núria Querol, el col·legi Sagrada Família de Vila-roja, el col·legi Les Alsines, Daniel Soler, Sanitas Residencial Gerunda, l'estudi Dolors Turró, Agustí Oivet, Joana i Pau Garcia Guix, Mark Blázquez, Marçal Rocasaba, montserrat Serra, Roser Barris Vilagran, el centre Pare Claret, Antoni Daufi, Pia Fraguell, Elisa i Ferran Solé, Ariadna i Arcadi Morales, Sofia Muñoz, Alba Roqueta, Quim Falgueres, Santiago Miralles, Xavier Cabezas, Nerea Garcia, Carla Garcia, Helena PRat, Marianna Lyrio, Eduard Esteve i Sofia Mateu, Marie Chantal de la Fuente, Sara Bou i Mariona i Blanca Solé. Finalment, cal tenir en compte que en aquesta categoria van presentar pessebres fora de concurs la família Perpiñà-Salvatella, la família Masdevall-Figa, la família Barris-Vilagran i la família Vàzquez-Garcia.

D'altra banda, Albert Cabrejas ha guanyat el primer premi del 70è Concurs de Pessebres de l'Associació . El segon lloc ha estat per a Miquel Rustullet, i el tercer, per a Tomàs Vinardell. A més, Pere Batlle i Josep Maria Coll s'han endut el primer i segon accèssit, respectivament. Mentrestant, s'han endut medalla i diploma Lluís Sala, Narcís Sureda, Andreu Comas, Antoni Barcelona, Albert Català, Albert Sabater, Josep Maria Ferrer, Dolors Coll, Jaume Soliguer, Kim Ferrer, Jordi Figueres, Joaquim Planas, Josep Ponjoan i Pere Feliu.

En aquesta ocasió, el Nadal ha estat molt especial per als pessebristes gironins, ja que ha acollit la Biennal del Pessebre Català, que es pot veure al CaixaForum, el claustre de la Diputació, a l'Ajuntament de Girona i al Teatre Municipal fins al proper 7 de febrer.