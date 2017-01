Ses Majestats s´instal·len al pavelló i canvien el recorregut habitual a Salt

Els Reis Mags van canviar de recorregut aquest any en la tradicional Cavalcada de Salt. Ni tan sols van passar per l´Ajuntament, on era habitual que els rebés l´alcalde, i van instal·lar el campament reial al poliesportiu, d´on van sortir en comitiva per repartir caramels i somriures per a tots els infants fins que van acabar el seu passeig a la Coma Cros, des d´on van sortir a repartir regals durant la nit.