Girona rep 130.000 euros de la Generalitat per definir la seva estratègia turística

La Generalitat ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció de més de 130.000 euros per dur a terme accions de desenvolupament local, promoció econòmica i turisme. Amb aquests diners, el consistori podrà desenvolupar el programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica turística de Girona i el seu territori. A més, també li han atorgat tres agents d'ocupació i desenvolupament local.

A través de la regidoria de Promoció Econòmica, el passat mes de setembre l'Ajuntament va presentar a la Generalitat la sol·licitud d'una subvenció per a la realització d'un programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica turística de Girona i el seu territori per un import de 64.800 euros, dels quals s'han atorgat 50.000 euros.

L'objecte d'aquesta subvenció és definir i activar l'estratègia turística de la ciutat de Girona i el seu entorn territorial per als propers sis anys, presentant el model turístic que es vol assolir per tal de potenciar les diferents activitats econòmiques vinculades al turisme, la creació d'ocupació i la vertebració d'una oferta turística sostenible, de qualitat i generadora de renda que permeti desestacionalitzar la temporalitat i diversificar l'oferta per productes i segments.

En aquesta línia, també es va demanar una subvenció al mateix departament per sol·licitar tres agents d'ocupació i desenvolupament local per fomentar el desenvolupament i l'estratègia turística sostenible, l'impuls de sectors emergents i el desenvolupament de projectes per al foment de l'activitat econòmica per a la cooperació amb altres organismes i entitats del territori. Aquesta sol·licitud també es va resoldre positivament i els tres agents treballaran aquestes línies a l'Ajuntament durant els propers mesos.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, destaca que aquests recursos permeten potenciar el turisme com a gran motor econòmic de la ciutat, «sota criteris de qualitat i sostenibilitat per tal de garantir un creixement sostingut i equilibrat, així com tirar endavant un pla d'actuació per a la promoció del desenvolupament local a través de l'estimulació dels sectors emergents, amb la cooperació dels agents socials i econòmics, per la creació d'ocupació i foment de l'activitat econòmica».