Cap d'Any i l'esquí fan créixer l'ocupació hostalera a les comarques de Girona després d'un Nadal fluix

Les comarques de Girona han notat un repunt en l'ocupació hostalera a partir de final d'any, després dels dies de Nadal. La clau han estat les bones dades registrades els dies previs a la nit de Cap d'Any i a les estacions d'esquí, que han arribat fins a un 85% d'ocupació a la demarcació. La cap de comunicació de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG), Marina Figueres, explica que els paquets turístics oferts pels establiments han animat el sector. "Hem de tenir en compte que molts hotels oferien l'allotjament, l'esmorzar, el sopar i la festa de cap d'any, i això ha atret molt client", comenta. Figueres explica també que una altra clau ha estat la millora econòmica, i que s'ha notat en comparació a altres anys. Per contra, els dies de Nadal "han estat molt fluixos" segons Figueres perquè la majoria d'establiments han tancat.

Després de les males dades d'ocupació dels ponts de la Puríssima i la Constitució, el sector hostaler de les comarques gironines agafa aire després de les vacances de Nadal. Bona part de la 'culpa' d'aquest repunt és gràcies a la setmana de Cap d'Any, que ha registrat pics del 85% d'ocupació en algunes comarques.

La cap de comunicació de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Mireia Figueres, explica que els paquets turístics que han ofert els hotels de la demarcació on s'incloïa el sopar de Cap d'Any, l'habitació i l'esmorzar "ha estat un bon reclam que ha ajudat a atraure més clients".

Les sensacions també han estat bones a les estacions d'esquí. Tot i que ja era de preveure, alguns hotels de la zona han arribat a fregar el ple absolut. Les nevades de principi de temporada han estat un incentiu per els amants de l'esquí, i de fet, moltes de les reserves ja estaven fetes des del passat pont llarg.

El director general de Masella, Xavier Nolla, reconeix que estan contents i que aquesta temporada "està sent molt millor que l'anterior". Nolla vincula aquestes bones xifres a la gran oferta pel que fa a quilòmetres esquiables. Entre La Molina i Masella (Alp 2500) s'ha arribat als 109 quilòmetres, i amb pràcticament totes les pistes obertes. "Això ha atret molta gent que tenia ganes d'esquí", ha conclòs.

Un altre sector que també ha acabat les vacances amb bones xifres ha estat el turisme rural. La cap de comunicació de la FHCG destaca que és un sector que va a l'alça des de fa anys i que cada cop hi ha una oferta "més atractiva". Això ha fet que l'ocupació voltés el 70% al acabar les vacances de Nadal. Figueres però, considera que durant l'hivern el turisme rural mantindrà les bones dades, perquè és una opció molt demandada, sobretot en escapades de cap de setmana.

El Nadal punxa

En canvi, els primers dies de les festes de Nadal -24, 25, 26- han estat molt fluixos i amb prou feines s'ha arribat al 40% d'ocupació, en els establiments que tenien oberts -només un 30% de tota l'oferta-. Una dada "esperada i lògica" segons Figueres, perquè són dies on "la gent es queda a casa". A més, la cap de comunicació de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, recorda que molts hotels i restaurants tanquen aquestes dates i l'oferta és molt baixa. "No és cap sorpresa, de fet cada any ens trobem que aquests dies són fluixos".

On tampoc hi ha hagut bones dades ha estat a les ciutats. Girona amb prou feines ha arribat a cobrir la meitat de la seva oferta. L'explicació segons Figueres és que Girona té turisme de pas. "Molta gent visita la ciutat en un dia, i tornen. A més, molt del turisme que té Girona és de negocis, i aquests dies no n'hi ha", ha explicat.

Diferent perfil, mateixa despesa

Un dels fets més destacats aquestes vacances de Nadal ha estat l'increment de turista de la resta de l'Estat. Les famílies de Barcelona i la seva àrea metropolitana i el client francès continuen sent els més habituals, però Figueres diu que han notat que cada cop hi ha més turisme de la resta de l'Estat, atret per l'oferta gironina. Aquest fet fa ser "raonablement optimista" al sector ja que el client francès ha minvat arran de l'augment de controls de fronteres a la zona de la Jonquera.

Aquest augment de client, però, no ha vingut acompanyat d'un increment en la despesa. "El tiquet mitjà continua sent el mateix", comenta Figueres. Des del sector recorden que els preus s'han mantingut estables i que fins i tot s'han millorat ofertes. "No han augmentat el nombre de pernoctacions dels clients i des de la restauració tampoc han notat que hi hagi més despesa", ha reblat Figueres. Tot i això, la cap de comunicació de la FHCG reconeix que els restaurants han omplert els dies festius com l'1 de gener o el dia de Reis.