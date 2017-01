Els treballadors de Segur Ibérica es concentren a l'Aeroport de Girona

Una trentena de treballadors de l'empresa de seguretat Segur Ibérica s'han concentrat aquest diumenge a l'Aeroport de Girona Costa Brava per denunciar els impagaments de l'empresa. Asseguren que els deuen uns 3.000 euros a cada treballador, corresponents a les mensualitats de novembre i desembre. Des del sindicat UGT reclamen la intervenció d'AENA ja que va ser aquest ens públic qui va atorgar la concessió a Segur Ibérica. El secretari general de la UGT a les comarques de Girona, Xavier Casas, assegura que la situació "és intolerable" i recorda que els treballadors "no han faltat ni un dia a la feina" per evitar "un problema de seguretat a l'aeroport". Casas ha explicat que també hi ha afectats treballadors d'aquesta empresa de l'Hospital Josep Trueta de Girona, el Santa Caterina i a l'empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL).