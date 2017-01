Tretze multes al dia per saltar-se el semàfor de la carretera Barcelona

Els semàfors controlats amb càmeres a la cruïlla entre els carrers Emili Grahit i carretera Barcelona de Girona segueixen sumant denúncies tot i que ja fa quasi tres anys que es van posar en funcionament. La mitjana de l´any 2016 s´enfila fins a les 13,6 multes al dia de conductors que passen l´encreuament amb el semàfor en fase vermella. El marge d´error és escàs, ja que el sistema enganxa els vehicles que clarament passen amb el color ja canviat i la càmera fa una gravació de vídeo. D´aquesta manera, a més a més, la gran majoria de recursos no prosperen perquè la prova de la infracció resulta evident. Un cop feta la infracció, fins i tot, un agent de la policia revisa les imatges per tal que tiri endavant la multa.

Les càmeres van entrar en funcionament a principis de l´any 2014. Va ser a finals del mes de març, després d´un període de proves i d´informació. Aquell primer any, es van posar un total de 4.752 multes. Va ser una mitjana de 17,6 multes al dia si el recompte es va fer a partir de l´abril, el primer mes sencer en què els aparells es van posar en funcionament. L´octubre del 2014 va ser el mes en què es van posar més sancions. Van ser un total de 834. Són 26,9 multes cada dia. Al juliol s´havien posat 821 denúncies.

Un 2015 ple de sancions

L´any 2015 la tendència va ser a l´alça. En tot l´any es van posar 7.153 sancions. La mitjana diària es va enfilar fins a les 19,8 multes al dia. El mes amb menys sancions va ser el setembre, amb 481 multes, mentre que el mes amb un major nombre d´infraccions va ser el març, amb 772. O sigui, 24,9 sancions cada dia.

L´any 2016, amb dades dels primers onze mesos, es van assolir un total de 4.490 multes. La mitjana diària encara és alta, ja que s´interposen 13,6 multes al dia. Això tenint en compte que hi ha hagut dos mesos amb dades significativament més baixes, probablement perquè els aparells es van espatllar o perquè, tal com va passar al juny, una bastida per les obres en un edifici inhabilitava el camp de visió. La majoria de mesos es posen entre 400 i 500 denúncies.

Més a la carretera Barcelona

La majoria de multes que es posen són a vehicles que circulen per la carretera Barcelona ja que, a més a més, hi ha càmeres en els dos sentits. En canvi, al carrer Emili Grahit només hi ha càmera per als vehicles que van en direcció a Santa Eugènia i Salt, però no per als que van en direcció a la plaça dels Països Catalans.

L´Ajuntament de Girona va decidir posar aquest sistema de control just en aquest punt en detectar que s´hi cometien moltes infraccions i que, a més, motivaven molts accidents. La multa per saltar-se el semàfor és de 200 euros i comporta la retirada de quatre punts del carnet.