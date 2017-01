El govern de Girona ha aprovat inicialment el pressupost per al 2017 però ho ha fet en solitari, sense el suport de cap grup de l'oposició. Tots hi han votat en contra a excepció de la regidora del PPC, Concepció Veray, que s'ha abstingut. Aquest és el primer pressupost elaborat conjuntament per CiU i PSC i el ple extraordinari ha estat de tràmit ja que els dos partits tenen majoria absoluta.

Per a l'oposició, però, la incorporació dels socialistes no s'ha deixat notar i critiquen que no s'han fet prou millores en les polítiques socials. L'any passat, ERC va pactar els pressupostos amb CiU i ha acusat el govern "d'incomplir" els acords presos llavors, ja que –segons els republicans- només se n'han portat a terme el 40%. El pressupost arriba als 109 milions, un 1,6% més que el del 2016, i preveu inversions com el Pont del Dimoni, un carril bici a Vilablareix i el projecte de la Casa Pastors.

Girona ja ha fet el primer pas per tenir aprovat el pressupost del 2017. Aquest és el primer pressupost confeccionat per l'alcaldessa, Marta Madrenas, després que l'exalcalde Carles Puigdemont deixés l'ajuntament per anar a presidir la Generalitat, fa just un any. Llavors, CiU governava en minoria i va pactar amb ERC fins a dinou mesures a canvi del seu suport.

Un any més tard, la configuració del pressupost s'ha fet sota unes premisses molt diferents. La cadira de l'alcaldia l'ocupa Madrenas, que des de fa deu mesos governa amb PSC. Un pacte que a CiU li permet gaudir de l'estabilitat que proporciona una majoria absoluta. Per tant, el ple extraordinari d'aquest dilluns era un tràmit per seguir tramitant el pressupost, ja que els vots de l'equip de govern són suficients per aprovar la proposta.

El 'no' en bloc de l'oposició

Com ja havien anunciat molts dels grups, la proposta del govern no ha comptat amb el suport de l'oposició. Tots hi han votat en contra, a excepció de la regidora del PPC, Concepció Veray, que s'ha abstingut (també ho va fer amb el govern Puigdemont). La regidora popular ha reconegut que el pressupost és continuista i que, per tant, havia de mantenir l'abstenció. Ara bé, ha ironitzat sobre el canvi de soci de CiU. "Si cada any canvien de parella de ball no sé què faran el 2018 o el 2019 per poder aprovar els pressupostos", ha declarat.

Per la seva banda, la portaveu de C's, Míriam Pujola, ha apostat per fer una "demostració gràfica" a l'hora de justificar el vot negatiu. Segons afirma, havien posat sobre la taula de la primer tinenta d'alcalde i responsable de l'àrea social, Sílvia Paneque, tot un seguit de propostes que no s'han inclòs. Pujola ha assegurat que no tenien un cost elevat i ho ha exemplificat posant dins una guardiola els euros que suposarien per a cada 10.000 euros del pressupost. Un cop plena de monedes, l'ha entregat a la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas.

La CUP també ha dit que no comparteix el pressupost "ni en el fons ni en la forma" i ha acusat el govern municipal de "mantenir un model caduc que genera desigualtats". "El nostre és un model de transformació, de justícia social i d'igualtat d'oportunitats", ha declarat la portaveu, Laia Pèlach.

ERC, que va ser l'anterior soci de CiU per aprovar els pressupostos, ha criticat que només s'han implementat el 40% de les mesures acordades i, per tant, ha acusat el govern "d'incomplir" el pacte. La portaveu, Maria Mercè Roca, ha criticat la proposta del govern perquè creu que "no té visió de futur i no es mou de la ratlla del present".

El govern defensa el pressupost

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha recordat que no toquen ni taxes ni impostos i que el pressupost creix fins a situar-se per sobre dels 109 MEUR. "El pressupost respon a la Girona que volem CiU i PSC i queda palès que les persones es posen a davant de tot, mirem el futur amb il·lusió i amb projectes ambiciosos en molts àmbits", ha defensat.

Per la seva banda, la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha remarcat que és un pressupost "rigorós" on s'ha prioritzat la despesa social i la dinamització econòmica. "És el pressupost que necessita la ciutat per a la dignitat de les persones, la dinamització econòmica i per seguir essent un referent de país", ha manifestat.

Qui també ha defensat el pressupost ha estat la primera tinenta d'alcalde i regidora de Drets Socials, Sílvia Paneque (PSC), que ha reconegut que hi ha hagut "diàleg profund" amb CiU per arribar a una entesa. També ha defensat que hi ha canvis en les polítiques socials però ha dit a l'oposició que potser no els havien sabut detectar perquè han canviat la manera d'articular el pressupost i, enlloc de fer-ho per partides, l'han ordenat per programes.

Principals inversions

Gràcies a l'estalvi corrent de 784.000 euros i a una major eficiència, el govern municipal ha aprovat un pressupost més elevat per al 2017. Concretament, puja fins als 109 milions , un 1,6% més que el 2016. Entre les principals inversions, destaca la reposició del pont de Dimoni (420.000 euros, que compta amb el suport de tota l'oposició), la creació d'un carril bici fins a Vilablareix (192.000 euros), el cobriment de pistes esportives a les escoles Cassià Costal i Eiximenis (620.000 euros) o, novament, el projecte de reforma de la Casa Pastors (101.800) euros, a banda dels 600.000 euros per pagar una anualitat més del fons Santos Torroella. La partida més important és la d'1,2 milions, per als pressupostos participats per barris.

A més, la regidora d'Hisenda ha declarat que el 2017 serà "l'any del Cinema Modern". Malgrat no hi ha partida al pressupost, recorda que tenen un romanent de 700.000 euros i que també han presentat un projecte per aconseguir fonts europeus per poder-lo rehabilitar.