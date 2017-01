Girona segueix intentant recuperar els sensors d´aparcament a les zones blaves

L'Ajuntament de Girona segueix intentant recuperar els 180 sensors d'aparcament intel·ligents a les zones blaves i verdes que va perdre quan va rescindir el contracte a l'empresa Setex-Aparki i va municipalitzar la gestió d'aquests aparcaments. Després d'un any, l'empresa continua dient que el sensors -que servien per saber si hi havia places lliures en una determinada zona d'estacionament- són una millora que van oferir per tal de guanyar el contracte, però que no havien estat un requeriment imprescindible per a l'adjudicació. Per això, assenyalen que són de la seva propietat i diuen que no tenen per què cedir-los al consistori. El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, explica que des de Secretaria han reclamat per escrit a l'empresa que els entregui els sensors, i que des dels serveis jurídics estan estudiant si es pot reclamar per via dels tribunals. De moment, però, no saben si serà possible recuperar aquest servei, i l'Ajuntament està valorant el cost que tindria tornar-lo a implantar.

Els sensors van deixar de funcionar ara fa un any, quan l'Ajuntament va decidir no prorrogar el contracte a l'empresa Setex-Aparki i municipalitzar la gestió de les zones verdes i blaves. La decisió no va caure massa bé a la firma madrilenya, que es va mostrar molt descontenta perquè ja havia alertat que, si no se li prorrogava el contracte dos anys més, no podria amortitzar les inversions fetes.

Tot plegat va fer que la transició cap a la gestió municipal no fos precisament plàcida, i avui en dia la situació encara no s'ha resolt del tot. Els sensors que permeten saber si hi ha zones d'aparcament lliures en 180 places de la ciutat fa dotze mesos que estan desconnectats, ja que l'Ajuntament i Setex no han arribat a cap acord. El consistori, a través de Secretaria i els serveis jurídics, està fent esforços per recuperar-los, però a hores d'ara no se n'ha sortit.



Prova pilot amb bon resultat

Mentre segueix negociant amb l'empresa, i a l'espera de decidir si val la pena portar la qüestió als jutjats, Alcalà assegura que en tot cas els sensors van servir per fer una prova pilot i veure si funcionaven, com va ser el cas. Tot i això, en cas que finalment no s'arribi a un acord amb Setex, adverteix que el govern haurà de valorar molt detingudament si torna a instal·lar els sensors, ja que comportaria un nou cost. «Com a prova pilot ens va anar molt bé, perquè vam veure que era una bona manera de saber si hi havia places lliures per aparcar o no, i ens hagués agradat que pogués continuar», admet Alcalà.

Tot i això, també subratlla que, des de que es van desconnectar els sensors, la ciutadania no ha clamat perquè els tornin a posar. Per això, i tenint en compte que el pressupost de l'Ajuntament és limitat, hauran d'estudiar molt bé si els tornen a instal·lar, ja que «de l'altra manera ens sortia de forma gratuïta i en canvi ara tindria un cost», segons Alcalà.