Girona fa ´sentir-se gilipolles´ a un dirigent popular

Ni ens hem negat a parlar-li en castellà, ni l'hem mirat amb cara de fàstic per dir que és d'un altre part d'Espanya, li hem fet moixaines als seus fills i li hem preguntat si es trobava bé a casa nostra. La 'normal' experiència d'un dirigent sevillà del PP a Girona es fa viral. Toni Martín Iglesias, vicesecretari de coordinació política del PP andalús ha passat una setmana a les comarques gironines i un comentari seu a Facebook, agraint l'amabilitat de la gent que s'ha trobat ha aconseguit més de 25.000 m'agrada en una entrada que va publicar el passat 2 de gener.

En la mateixa, il·lustrada amb un gelat del popular Rocambolesc dels germans Roca de la ciutat, Martín Iglesias diu marxar de la ciutat 'con la sensación de ser un gilipollas' per haver-se cregut tots els tòpics i estereotips sobre Catalunya.

«Venía yo buscando a ese (todos tenemos un amigo que le ha pasado) que le dices buenos días y te contesta en catalán, y le dices "perdón, es que no le entiendo" y te sigue hablando en catalán. Pero no lo he encontrado. Buscaba también al que no te mira o lo hace con cara de asco (todos tenemos algún amigo que le ha pasado) cuando ve que eres de otra parte de España. Pero oye, ni rastro», comenta a Facebook el polític andalús.

«Así que me voy un poco con sensación de ser gilipollas. De que a mis 50 años, y con todo lo viajado que ya vamos estando, sea yo capaz de tragarme todavía esos estereotipos, esos clichés que tan poco me han gustado siempre cuando los aludidos somos nosotros, los andaluces. Con esos tópicos malignos de unos y otros, y con la que está cayendo políticamente por aquí, tan sólo contribuimos a extender el odio y el rechazo. Y como yo, estando aquí, pienso que estoy en mi casa, debería haberme negado a prejuzgar a nadie porque sí».